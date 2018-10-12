Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

В России ужесточили правила возврата водительских прав. Теперь для этого придется оплатить все штрафы

Официальный интернет-портал правовой информации
15:13, 12 октября 2018
Надежный источник

Водителям, лишившимся прав, для возврата удостоверения придется оплатить все штрафы и предоставить подтверждающие это документы. Соответствующие изменения утвердило правительство.

В пункт о возврате удостоверения добавлено уточнение, что если права отобрали за управление автомобилем в состоянии опьянения, то водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».

Ранее водителям после истечения срока, на который их лишили права управлять автомобилем, нужно было лишь пройти «проверку знания правил дорожного движения», а обязанность пройти освидетельствование была прописана отдельным пунктом (в новой редакции правил его нет).
Лишение водительских прав предусмотрено статьей 12.8. КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». За управление автомобилем в состоянии опьянения в некоторых случаях наступает и уголовная ответственность.

Читайте также

Подкасты
Глава, в которой «стыдные» бестселлеры оказываются самыми интересными
30 минут
новости

Что гарантировал себе губернатор Курской области за день до отставки. Список

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы