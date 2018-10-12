В России ужесточили правила возврата водительских прав. Теперь для этого придется оплатить все штрафы
Водителям, лишившимся прав, для возврата удостоверения придется оплатить все штрафы и предоставить подтверждающие это документы. Соответствующие изменения утвердило правительство.
В пункт о возврате удостоверения добавлено уточнение, что если права отобрали за управление автомобилем в состоянии опьянения, то водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».
Ранее водителям после истечения срока, на который их лишили права управлять автомобилем, нужно было лишь пройти «проверку знания правил дорожного движения», а обязанность пройти освидетельствование была прописана отдельным пунктом (в новой редакции правил его нет).
Лишение водительских прав предусмотрено статьей 12.8. КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». За управление автомобилем в состоянии опьянения в некоторых случаях наступает и уголовная ответственность.