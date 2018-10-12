В России ужесточили правила возврата водительских прав. Теперь для этого придется оплатить все штрафы

Водителям, лишившимся прав, для возврата удостоверения придется оплатить все штрафы и предоставить подтверждающие это документы. Соответствующие изменения утвердило правительство.

В пункт о возврате удостоверения добавлено уточнение, что если права отобрали за управление автомобилем в состоянии опьянения, то водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».