«Никто не застрахован от любых проявлений безумия» Пескова спросили о работе спецслужб при нападении на штаб-квартиру ФСБ. Он «не совсем понял вопрос»

Евгений Фельдман для «Медузы»

«Коммерсант ФМ»: По поводу стрельбы в четверг вечером на Лубянке. Как в Кремле оценивают то, что в Москве в предпраздничный период, когда предполагается, что обеспечению безопасности уделяют особое внимание, происходит перестрелка? Человек с оружием приходит в самый центр города. Не возникает ли вопросов к организации безопасности и, может быть, деятельности самой ФСБ, на которую было совершено нападение?

Дмитрий Песков: Это трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Будут предприняты все меры для ликвидации этой ситуации.

«Коммерсант ФМ»: Хочется также уточнить, что в момент перестрелки, насколько мы понимаем, шел концерт, посвященный Дню сотрудников органов государственной безопасности.

Дмитрий Песков: Да, это так.

«Коммерсант ФМ»: На концерте присутствовал Владимир Путин, и с ним был глава ФСБ Александр Бортников. Когда стрельба началась, он остался или уехал?

Дмитрий Песков: Нет, они находились в Кремле.

«Коммерсант ФМ»: Они смотрели концерт или, может, как-то работали?

Дмитрий Песков: Частично смотрели концерт. Когда был перерыв, а счет шел уже на минуты, они вышли оттуда.

«Коммерсант ФМ»: И остались в Кремле?

Дмитрий Песков: Да.

«Эхо Москвы»: Как все-таки президент оценивает работу спецслужб? Насколько он удовлетворен тем, как они сработали в этой ситуации?

Дмитрий Песков: Не совсем понимаю вопроса. Честно говоря, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал.

«Эхо Москвы»: Дело в том, что «Медуза» пишет, что уже после того, как был ликвидирован нападавший, был ранен человек. Насколько президент в курсе этой информации? Так ли это?

Дмитрий Песков: Ну, это надо не меня спрашивать, а правоохранительные органы. Безусловно, президент получал все необходимые оперативные доклады об этом происшествии.

Расшифровал Александр Филимонов