Впервые в истории испанского футбола матч отменили из-за оскорбительных кричалок. Фанаты обозвали украинца Романа Зозулю «нацистом»

Нападающий испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля, 10 сентября 2017 года Mateo Villalba / NurPhoto / AFP / Scanpix / LETA

Матч двух испанских клубов «Райо Вальекано» и «Альбасете», выступающих во втором футбольном дивизионе, 15 декабря был остановлен после первого тайма из-за оскорбительных кричалок в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Это первый случай в истории испанского футбола, когда встречу двух клубов отменяют из-за оскорбления спортсмена, пишет газета La Vanguardia.

В первом тайме фанаты «Райо», в частности, кричали «Роман Зозуля — ****** нацист». Незадолго до перерыва судья приостановил встречу на несколько минут, чтобы поговорить с делегатом матча, после чего игра была продолжена. После перерыва игроки «Альбасете» в поддержку Зозули отказались возвращаться на поле. Одновременно с этим болельщиков дважды предупредили по громкой связи, что встреча будет завершена, если оскорбления не прекратятся. В итоге матч не доиграли, он завершился со счетом 0:0.

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Профессиональная футбольная лига Испании (Ла Лига) поддержала решение судьи остановить встречу «из-за оскорблений и угроз в отношении Романа Зозули». Решение остановить матч приняли по просьбе обеих команд, отметили в Ла Лиге. Там пообещали продолжить «работу по искоренению насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании». В «Альбасете» сказали, что решение отменить встречу поддержали футбольная Испании, Ла Лига и «Райо».

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела сообщил, что в ходе матча Роман Зозуля несколько минут играл, плача из-за оскорблений, а, когда начался перерыв, пришел в раздевалку «полностью надломленным». Он подчеркнул, что клуб готов сыграть второй тайм против «Райо», если будет обеспечена безопасность игроков.

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, в свою очередь, назвал случившееся «печальным вечером для нашего клуба и спорта». Он резко осудил оскорбления, допущенные некоторыми фанатами команды. «Футбол — это объединение, а не разобщение. Нельзя допускать того, что случилось сегодня», — сказал он.

Противостояние Романа Зозули и болельщиков «Райо» продолжается с 2017 года. Тогда «Райо» взял Зозулю в аренду у «Бетиса», но быстро вернул его из-за недовольства фанатов — те называли украинца «нацистом».

Как объяснял сам Зозуля, фанаты начали так к нему относиться из-за недопонимания, возникшего после публикаций в местной прессе. Когда футболист переехал в Испанию из Украины, СМИ сообщили, что Зозуля появился в аэропорту Севильи в футболке с логотипом, похожим на эмблему «Правого сектора» (запрещен в РФ), хотя это был герб Украины. Также издания писали, что Зозуля поддерживает украинских военных, воюющих в Донбассе.

Роман Зозуля отрицал, что связан с военизированными или неонацистскими организациями. «Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», — говорил он. В 2015 году Зозуля основал фонд помощи украинским военным «Народная армия».

Александр Бакланов