Испанский клуб отказался от украинского футболиста, которого фанаты назвали нацистом

Испанский клуб второго дивизиона «Райо Вальекано» вернул в расположение команды «Реал Бетис» украинского футболиста Романа Зозулю, об аренде которого было объявлено 1 февраля.

Решение о возвращении Зозули в «Бетис» было принято из-за недовольства фанатов «Райо Вальекано», которые протестовали против перехода Зозули, называя его «нацистом».

По словам самого футболиста, такое отношение фанатов было спровоцировано публикациями в местной прессе о его переезде в Испанию. В ряде статей (например, в этой) было сказано, что Зозуля на фотографиях из аэропорта Севильи изображен в футболке с логотипом, похожим на логотип «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), хотя на самом деле это был герб Украины. Кроме того, издания отмечали поддержку Зозулей украинских военных, воюющих в Донбассе.

Roman Zozulya ya está en Sevilla 🇺🇦🛬 ¡Bienvenido! 😊https://t.co/b1peuobeC1 — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 1, 2016

«Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», — цитирует Sports.ru заявление Зозули, сделанное 1 февраля.

По словам спортивного директора «Бетиса» Мигеля Торресильи, юристы обеих команд работают над разрешением ситуации с переходом Зозули. По правилам он до конца сезона остается игроком «Райо Вальекано», поскольку уже дважды за сезон менял команду.