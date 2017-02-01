Испанский клуб отказался от украинского футболиста, которого фанаты назвали нацистом

Real Betis
17:44, 1 февраля 2017
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Испанский клуб второго дивизиона «Райо Вальекано» вернул в расположение команды «Реал Бетис» украинского футболиста Романа Зозулю, об аренде которого было объявлено 1 февраля.

Решение о возвращении Зозули в «Бетис» было принято из-за недовольства фанатов «Райо Вальекано», которые протестовали против перехода Зозули, называя его «нацистом».

По словам самого футболиста, такое отношение фанатов было спровоцировано публикациями в местной прессе о его переезде в Испанию. В ряде статей (например, в этой) было сказано, что Зозуля на фотографиях из аэропорта Севильи изображен в футболке с логотипом, похожим на логотип «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), хотя на самом деле это был герб Украины. Кроме того, издания отмечали поддержку Зозулей украинских военных, воюющих в Донбассе.

«Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», — цитирует Sports.ru заявление Зозули, сделанное 1 февраля.

По словам спортивного директора «Бетиса» Мигеля Торресильи, юристы обеих команд работают над разрешением ситуации с переходом Зозули. По правилам он до конца сезона остается игроком «Райо Вальекано», поскольку уже дважды за сезон менял команду.

Роман Зозуля начал профессиональную карьеру в киевском «Динамо», с 2011 года играл за «Днепр». В 2015-м году из-за травмы футболист выбыл из игры на несколько месяцев; в это время он основал фонд помощи украинским военным «Народная армия». Весной 2016-го он был дисквалифицирован за то, что после матча ударил бокового арбитра.
Летом 2016 года он перешел в испанский «Бетис», однако за полгода вышел на поле всего шесть раз.
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