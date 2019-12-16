ЕСПЧ принял жалобу об ограничении родительских прав трансгендера из России Такое дело рассмотрят впервые, решение по нему станет прецедентом в Европе

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Европейский суд по правам человека ( ) впервые принял к рассмотрению дело о родительских правах трансгендерного человека, сообщает «Коммерсант». Жалобу подала гражданка России, которая сменила пол и после этого лишилась возможности видеться со своими детьми. Решение ЕСПЧ по этому делу станет прецедентом для всех стран Совета Европы.

Как рассказала «Коммерсанту» юрист Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова, жалоба в ЕСПЧ была подана 4 сентября 2019 года и принята к рассмотрению в конце ноября. Заявительницей стала россиянка А. М. (полные имена участников дела не раскрываются), которая родилась «генетически и фенотипически» мужчиной. В 2008 году А. М., будучи мужчиной, вступила в брак с россиянкой Н. В., у них родились сын и дочь. В 2015 году родители расстались, после чего А. М. совершила трансгендерный переход и по документам стала женщиной.

В 2017 году Н. В. через суд потребовала запретить А. М. видеться с детьми. По мнению Н. В., информация о трансгендерном переходе отца могла нанести непоправимый вред их «психическому здоровью и нравственности», а также вызвать издевательства в школе. В своем иске Н. В. сослалась, в частности, на . Люблинский суд Москвы, куда поступил иск, назначил судебно-психиатрическую, сексологическую и психологическую экспертизу А. М. и детей. Ее провели специалисты института имени Сербского.

Результаты экспертизы пришли в суд в марте 2018 года. Эксперты заявили, что не знакомы с российскими исследованиями о воспитании детей в семьях, где один из родителей совершил трансгендерный переход, но не доверяют зарубежным исследованиям, где говорится, что это не вредит ребенку. Эксперты пришли к выводу, что раскрытие информации о трансгендерном переходе А. М. негативно повлияет на детей. Адвокат А. М. хотел представить научную рецензию на экспертизу, но Люблинский суд выделил на это два дня — субботу и воскресенье. Рецензию не успели подготовить, и родительские права А. М. ограничили. Суд подчеркнул, что не ставит под сомнение ее родительские чувства, но общение с детьми считает нецелесообразным. В решении отмечалось, что вопрос о контактах может быть пересмотрен «по мере взросления детей и изменения уровня их психического развития».

Через три месяца Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение суда низшей инстанции. К тому времени была готова рецензия на экспертизу. Ее написал психиатр, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич. Он указал, что в экспертизе института Сербского есть ссылка только на одну научную работу — исследование 2012 года американского ученого Марка Регнеруса о том, что дети, чьи родители имели опыт однополых отношений, вырастают менее успешными. Эта работа не только не имеет отношения к предмету экспертизы, но и вызвала критику со стороны многих ученых, посчитавших выводы Регнеруса не аргументированными, сказал Менделевич «Коммерсанту». В рецензии психиатра говорилось об отсутствии научных доказательств того, что воспитание родителем-трансегендером может привести к изменению половой идентификации и сексуальной ориентации детей. Но Мосгорсуд отказался рассмотреть рецензию и отклонил апелляцию. Так же поступил Верховный суд.

После этого А. М. и подала жалобу в ЕСПЧ. Женщина согласна, что сначала информация о ее трансгендерном переходе могла бы шокировать детей, но считает, что они бы с этим справились. «Вообще проблема „как рассказать детям“ искусственно преувеличена. На самом деле это не так уж сложно. Ну, например, почему бы не сказать: „Знаешь, такое редко, но случается, родился мальчик с душой девочки. Ему было плохо, и когда появилась возможность, он пошел к докторам, и они помогли ему превратиться в девочку“», — сказала А. М. «Коммерсанту». Она не смогла ответить, как детям объясняют ее отсутствие, но обратила внимание, что во время беседы со специалистами института Сербского ее сын произнес фразу «Папа нас бросил».

Юрист Татьяна Глушкова считает, что решение российского суда было основано на «откровенно тенденциозной» экспертизе и навредило в первую очередь самим детям. Рано или поздно они узнают, что произошло в семье, и как бы они ни восприняли трансгендерный переход отца, они не смогут изменить тот факт, что в их детстве один из родителей отсутствовал, отметила Глушкова. Юрист надеется, что ЕСПЧ вынесет решение по жалобе А. М. в течение года, «так как все понимают, что вопросы воссоединения детей и родителей необходимо решать как можно скорее». Глушкова также обратила внимание, что ЕСПЧ раньше не рассматривал дел с подобными обстоятельствами — а значит, решение суда станет прецедентом для всех стран, которые входят в Совет Европы.

Пересказала Ольга Корелина