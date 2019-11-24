В новой коллекции Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей. Бренд извинился и убрал ее из продажи

Loewe

В середине ноября люксовый модный бренд запустил коллекцию, посвященную британскому гончару и дизайнеру плитки Уильяму де Моргану. Как и в работах де Моргана, в коллекции представлены принты с фантастическими птицами, животными или, к примеру, водолазки со скелетами.

В этой же коллекции вышли куртка и брюки в широкую вертикальную полоску с кожаным нагрудным карманом. Популярный блог Diet Prada, который регулярно показывает, как разные бренды выпускают очень похожие друг на друга вещи, обратил внимание, что новый костюм от Loewe напоминает форму узников концлагерей. «Сложно представить что-то помимо формы узников концлагерей в этом костюме за 1840 долларов из коллекции Loewe William De Morgan, которая должна „показать свободу воображения“», — сказано в посте Diet Prada от 22 ноября.

После поста Diet Prada куртка и брюки пропали с сайта Loewe. Как сообщает CNN, компания принесла извинения через свой инстаграм: «Нам стало известно, что один из образов в журнале и в нашей коллекции гончара Уильяма де Моргана может быть неверно воспринят как отсылка к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества».

Михаил Зеленский