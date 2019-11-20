Основную вину за гибель пешехода под колесами самоуправляемого Uber возложили на оператора машины. В поездке она смотрела шоу «Голос»

Natalie Behring / Reuters / Scanpix / LETA

Американский Национальный совет по безопасности на транспорте ( ) на заседании в Вашингтоне 19 ноября подвел итоги расследования дорожной аварии с участием самоуправляемого автомобиля Uber, произошедшей в Аризоне в марте 2018 года. В том ДТП погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Эта авария стала первым задокументированным случаем, когда беспилотный автомобиль сбил насмерть человека.

Специалисты NTSB определили, что вероятной непосредственной причиной столкновения автомобиля и пешехода стало то, что оператор Uber Рафаэла Васкес отвлеклась от дороги и системы автоматического вождения машины. Участники расследования считают, что, если бы оператор была внимательна, у нее хватило бы времени на то, чтобы отреагировать на пешехода, появившегося на дороге.

Во время всего движения, говорится в отчете NTSB, оператор Uber отвлекалась на мобильный телефон. Как отмечает USA Today, в момент аварии Васкес смотрела телешоу «The Voice» («Голос»).

Также аварии способствовали «неадекватная» оценка рисков безопасности в подразделении Uber, занимающемся беспилотными автомобилями, и неэффективный контроль компании за операторами.

Кроме того, на аварию повлияло то, что Элейн Херцберг переходила ночную дорогу за пределами пешеходного перехода. В отчете сказано, что перед столкновением восприятие Херцберг могло быть нарушено из-за употребления наркотиков. Как пишет The Verge, в ее крови нашли следы метамфетамина.

Еще одной причиной аварии в NTSB назвали отсутствие должного внимания за испытаниями беспилотных автомобилей со стороны транспортных чиновников Аризоны.

За две недели до заседания NTSB выпустили подробный отчет об аварии, где, в частности, говорилось, что система автоматического вождения автомобиля не классифицировала Элейн Херцберг как пешехода, «поскольку она пересекала дорогу в месте, где нет пешеходного перехода». При этом причины аварии в отчете не называли.

В прокуратуре округа Марикопа сообщили, что продолжают расследовать гибель человека под колесами самоуправляемого автомобиля. В прокуратуре пообещали изучить выводы NTSB. Пока что Рафаэле Васкес не предъявляли обвинения.

Пересказал Александр Бакланов