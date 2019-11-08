Австрийского офицера обвинили в шпионаже на Россию на протяжении 25 лет. Его предполагаемого куратора из ГРУ так и не поймали

Министр обороны Австрии Марио Кунасек (справа) и федеральный канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции о разоблачении подозреваемого в шпионаже на Россию, 9 ноября 2018 года Helmut Fohringer / APA / AFP / Scanpix / LETA

Прокуратура и полиция австрийского Зальцбурга предъявила 71-летнему полковнику в отставке обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает венская газета Kurier. Офицера австрийской армии обвинили в шпионаже в ущерб интересам Австрии, раскрытии государственных секретов и преднамеренном разглашении военных тайн. По данным прокуратуры, отставной полковник по меньшей мере 25 лет работал на — военную разведку России.

Имя офицера официально не разглашается, при этом газета Kronen Zeitung и Kurier называют его как Мартин М. Прежнее расследование показало, что впервые военный вышел на контакт с ГРУ в 1987 году (ранее предполагалось, что это могло случиться в 1988 году в Тегеране). В обвинительном заключении сказано, что полковник начал работать на Россию в 1993 году, при этом Kronen Zeitung пишет о 1992 годе. Сотрудничество продолжалось в том числе после того, как австрийский военный ушел в отставку, и прекратилось в сентябре 2018 года, отмечает Der Standard. Шпиона удалось разоблачить, благодаря информации, полученной от спецслужбы неназванной европейской страны. С 30 ноября 2018 года Мартин М. находится под арестом.

Австрийские власти считают, что офицер передавал своему куратору из ГРУ сведения о Вооруженных силах Австрии, в первую очередь, о системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил. При общении с российской военной разведкой полковник помимо обычных средств телефонной связи и интернета использовал сложную систему спутниковой связи с собственным программное обеспечением. Только на последней встрече куратор из ГРУ передал ему около 28 тысяч евро. Кроме того, у австрийца арестовали недвижимость на 260 тысяч евро.

По данным МВД Австрии, куратором австрийского офицера был 65-летний Игорь Егорович Зайцев, предполагаемый сотрудник ГРУ. В июле 2019 года его объявили в международный розыск и предъявили те же обвинения, что и австрийскому офицеру. Расследование в отношении Зайцева продолжается. О его задержании не сообщалось.

Австрийский полковник отрицает, что занимался шпионажем и разглашал государственные секреты, говорил его адвокат в ноябре 2018 года. «Он описывает себя как страстного австрийца и патриота, который никогда бы не сделал ничего в ущерб родине», — отмечал адвокат.

Александр Бакланов