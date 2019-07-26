Австрия объявила в розыск россиянина Игоря Зайцева. Его называют сотрудником ГРУ и связным австрийского офицера, который почти 30 лет шпионил на Россию

Bundesministerium für Inneres

Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Егоровича Зайцева — предполагаемого сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России. Его обвиняют в разглашении государственных секретов, шпионаже в ущерб интересам Австрии, а также умышленном разглашении военной тайны. Ордер на арест Зайцева выдала прокуратура Зальцбурга 23 июля.

Розыск Зайцева связан с делом подполковника австрийской армии в отставке, подтвердила полиция и прокуратура Зальцбурга. 70-летний австриец был задержан осенью 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой. Австрийские СМИ сообщали, что он работал в департаменте структурного планирования министерства обороны Австрии и шпионил на ГРУ с 1992 по 2018 год. Сообщалось, что в 2006 году полковник пытался отказаться от агентурной деятельности, но его убедили продолжить работу. Когда же в России заподозрили, что шпиона раскрыли, ему было приказано уничтожить все материалы. Однако австрийца задержали до того, как он успел это сделать.

Полиция и прокуратура Зальцбурга, заявили, что Зайцев был связным австрийского подполковника. Их первый известный контакт состоялся в 1987 году (ранее сообщалось, что австриец мог быть завербован в Тегеране). С тех пор военнослужащий передавал связному «исчерпывающую информацию» о вооруженных силах Австрии, в частности, о системах вооружения и задачах сухопутных и военно-воздушных сил. Австриец и россиянин общались по радиосвязи, а также использовали «крайне сложную» систему спутниковой связи, отметили полиция и прокуратура Зальцбурга. Оборудование, которым они пользовались, изъято.

Как заявили австрийские правоохранительные органы, вычислить шпиона и его связного удалось неназванной иностранной спецслужбе, которая проследила за их встречей. На ней Зайцев передал австрийцу около 30 тысяч евро наличными. Всего же, по версии следствия, за десятилетия шпионской деятельности полковник получил несколько сотен тысяч евро (СМИ сообщали, что речь идет о сумме в 300 тысяч).

После того, как Зайцева объявили в розыск, австрийское издание Kronen Zeitung предположило, что предполагаемый шпион сотрудничает со следствием. Однако его адвокат Михаэль Хофер заявил, что тот отрицает свою вину и не давал показания против Зайцева. Это подтвердили полиция и прокуратура Зальцбурга. Посольство России в Вене отказалось комментировать информацию о розыске россиянина в Австрии.

Ольга Корелина