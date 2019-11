Эмма Уотсон заявила, что она «в отношениях с собой». Теперь все обсуждают, что плохого в слове «одинокая»

Jacques Witt / Sipa / Scanpix / LETA

4 ноября британский Vogue опубликовал видеозапись интервью с актрисой Эммой Уотсон, которая за последние годы получила известность не только как исполнительница роли Гермионы Грейнджер во франшизе о Гарри Поттере, но и как защитница прав женщин, ставшая послом доброй воли ООН. В интервью перед 30-летием актриса призналась, что, несмотря на свои достижения, иногда испытывала тревогу из-за того, как складывается ее жизнь — в том числе из-за отсутствия мужа и детей. При этом она добавила, что ходит на свидания и не страдает от отсутствия постоянного партнера. «Я очень счастлива [одна]. Я называю это быть в отношениях с самой собой».

Уотсон использовала слово «self-partnered». Актриса не стала первой, кто его употребил, но именно после ее интервью оно разошлось по соцсетям и СМИ. В твиттере даже появился хэштег #SelfPartnered: одним термин понравился, потому что он намекает на важность заботы о себе; другие посчитали, что самим своим появлением этот эвфемизм намекает на то, что без отношений жить нельзя.

The Sun посвятила отдельный материал объяснению, что значит «в отношениях с собой». CNN отметил, что этот новый термин для одиночек близок по духу к эвфемизму «осознанное расставание», которым актриса Гвинет Пэлтроу описала свой развод с лидером группы Coldplay Крисом Мартином в 2014 году (тогда это вызвало насмешки, хотя Пэлтроу и Мартин остались друзьями).

The Guardian и Independent выпустили колонки о том, что современным людям уже не хватает традиционных терминов для описания своих отношений. Журналистка Independent Эбби Янг-Пауэлл призналась, что считает слово «одинокий» старомодным и немного грустным. Колумнистка The Guardian Бриджит Делэйни предложила ввести в оборот больше новых терминов для одиночек: «в активном ожидании» — для тех, кто ищет партнера; «в пассивном поиске счастья» — для тех, кто не против начать отношения, но не проявляет инициативу; «идейный противник обязательств» — для убежденных холостяков.

Колумнистки The Telegraph и The Daily Beast раскритиковали термин «в отношениях с собой». По мнению автора The Telegraph Радики Сангани, стремление Уотсон придумать новый синоним слову «одинока» показывает, что общество до сих пор не верит в способность женщин быть счастливыми в одиночестве. Ее поддержала автор The Daily Beast Элайна Демопулос: «Нужно быть „в отношениях с самой собой“, потому что небеса запрещают тебе быть одной и при этом быть счастливой». Ведущий шоу «Good morning Britain» Пирс Морган высмеял Уотсон, заявив: «„В отношениях с собой“ — это когда не можешь найти парня, да?».

The Washington Post отметила, что термин Уотсон описывает глобальную тенденцию «сологамии», или брака человека с самим собой. Предполагается, что такие свадьбы проводят уже несколько десятков лет, но точной статистики нет, так как церемонии не имеют юридической силы. Известно, что сологамные браки заключали в США, Западной Европе и Японии, где, как сообщалось, свадьбу на одного можно провести с таким же размахом, как и на двоих. «Легко издеваться над сологамными свадьбами или личным статусом Эммы Уотсон, но в обоих случаях речь идет о важности отношений человека с самим собой», — отметила автор The Washington Post Лиза Бонос. По мнению колумнистки CNN Холли Томас, высказывание актрисы демонстрирует, что современным женщинам стыдно быть одинокими: «Если бы общество было добрее к [ним], и наши ассоциации со словом „одинокие“ были более позитивными, Уотсон не пришлось было бы придумывать фразу».

Ольга Корелина