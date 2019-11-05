Российский иммигрант тайно вывез трех дочерей из Швеции, когда их отдали на воспитание в семью мусульман. Теперь все они вернулись в Россию

Денис Лисов в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию, 3 ноября 2019 года Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

3 ноября в Россию вернулся Денис Лисов — уроженец Хабаровска, который тайно вывез из Швеции троих дочерей после того, как местные органы опеки отдали их на воспитание в семью мусульман. Россиянин сбежал с детьми в Польшу, где его задержали при посадке на рейс до Москвы. Шведские власти требовали вернуть Лисова и его дочерей, но польский суд пришел к выводу, что россиянин «оказался в безвыходном положении», и разрешил ему вернуться на родину вместе с детьми. «Медуза» рассказывает историю семьи Лисовых, за которой внимательно следили российские государственные СМИ.

Денис Лисов вместе с женой Татьяной и старшей дочерью Софией уехал в Швецию в 2012 году. «Знакомые рассказали, что в Швеции высокий уровень жизни и достаточно просто получить вид на жительство», — объяснял он «Московскому комсомольцу». Но семье не удалось легализоваться в Швеции с первого раза. Лисовы планировали в будущем повторно запросить вид на жительство, а пока остались в Швеции нелегально. Денис подпольно устроился на работу, занимался строительством и ремонтом; Татьяна сидела с детьми. В Швеции у Лисовых родились еще две дочки — Серафима и Алиса. Из-за угрозы депортации семье иногда приходилось переезжать.

После эмиграции у Татьяны Лисовой диагностировали психическое расстройство; ее муж предполагает, что это произошло на фоне стресса. «Ей назначили таблетки, но она не стала их пить», — говорил он «МК». В сентябре 2017 года Татьяну забрали в больницу с подозрением на шизофрению. Социальная служба изъяла девочек из семьи. Отцу из-за его нелегального статуса и шаткого финансового положения детей отдавать отказались — и поместили их в семью мусульман из Ливана. Это была пара, которая давно осела в Швеции и прошла программу обучения на замещающую семью.

Денис Лисов навещал детей на выходных. По его словам, опекуны девочек не были радикальными приверженцами ислама и неплохо относились к его дочерям. Тем не менее, их образ жизни и воспитания отличался от привычного для Софии, Серафимы и Алисы. Дети просили забрать их домой. Кроме того, у двоих из них начались проблемы со здоровьем: старшая дочь начала терять вес, а у младшей обнаружилась предрасположенность к бронхиальной астме.

Татьяне после выхода из больницы запретили видеться с детьми; с мужем они расстались. Денису, депортацию которого отложили до решения вопроса об опеке над детьми, заявили, что ему могут вернуть дочерей. Но, по его утверждению, это было сделано с рядом условий: «Социальная служба потребовала, чтобы я развелся официально, в одиночном порядке оформил на себя опекунство, нашел постоянную работу и жилье, и тогда, может быть, мне вернут дочек. Но меня сразу предупредили, что рассмотрение этого вопроса может затянуться до их совершеннолетия».

В итоге мужчина забрал детей из приемной семьи. «Я не мог смириться с тем, что произошло с моей семьей. И однажды, приехав навестить дочерей, не вернул их опекунам обратно», — говорил Лисов «Московскому комсомольцу». Это произошло 30 марта 2019 года. Россиянин вместе с дочерьми, которым на тот момент было четыре, шесть и 12 лет, на пароме перебрался в Польшу. Оттуда он планировал вылететь в Россию, но его задержали в варшавском аэропорту. Швеция требовала возвращения Лисова и его дочерей; власти страны заочно арестовали россиянина по подозрению в похищении детей (за это ему, по словам адвоката, грозило четыре года лишения свободы) и объявили его в международный розыск. Татьяна Лисова осталась в Швеции.

До рассмотрения вопроса об экстрадиции польские власти оставили россиянина на свободе; дочери были под его опекой. Российское консульство предоставило семье квартиру. Лисов жаловался, что из-за своего статуса он не может легально работать в Польше, чтобы обеспечить необходимое лечение старшей дочери, похудевшей на 15 килограммов, и остальным девочкам (через несколько месяцев он сказал, что проблемы с медицинской помощью разрешились).

В июле польский суд отказался выдать россиянина Швеции. Судья пришел к выводу, что Лисова поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения». «В Польше нет закона, на основании которого можно судить отца, не лишенного родительских прав, за то, что он забрал своих детей у чужих людей», — заявил RT адвокат Лисова Бабкен Ханзадян. Он добавил, что по решению польского суда международный розыск Лисова будет прекращен, и арест россиянину будет грозить только в Швеции.

После прибытия в Польшу россиянин попросил у местных властей политического убежища и утверждал, что готов остаться жить там. О том, что он и его дети все же вернутся в Россию, стало известно 1 ноября. Адвокат Лисова Бартош Левандовский объяснил, что это связано с отказом поляков предоставить россиянину убежище. «Польша помогла, защитила его от шведских властей. Естественно, Денис не всегда может пользоваться только помощью благотворительных организаций, ему надо думать о своих детях, у него вся семья в России», — цитировала Левандовского польская версия агентства Sputnik.

Ольга Корелина