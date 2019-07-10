Польский суд отказался выдать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез оттуда троих детей

Суд в Польше решил не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез оттуда своих детей, сообщает РИА Новости.

Судья отметил, что ордер на арест Лисова, выданный Швецией, нарушает гражданские права россиянина. По мнению судьи, Лисова поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения».

Денис Лисов жил в Швеции вместе с женой и тремя дочерьми четырех, шести и 12 лет. В 2017 году его супруга попала в больницу с тяжелым заболеванием (сообщалось, что это шизофрения). Шведские власти пришли к выводу, что Лисов не справится с уходом за детьми в одиночку, и отдали их в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Из-за этого россиянин решил вывезти дочерей из страны.

В апреле Лисов был задержан в аэропорту Варшавы, откуда он собирался вместе с детьми вылететь в Россию. Шведские власти заочно арестовали Лисова по подозрению в похищении детей и объявили его в международный розыск. До рассмотрения вопроса об экстрадиции Лисова оставили на свободе; дочери находились под его опекой. Россиянин попросил о статусе беженца в Польше.