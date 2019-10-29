Альпинист из Непала покорил 14 высочайших вершин мира за полгода. Предыдущий рекордсмен потратил на это почти восемь лет

Альпинист из Непала Нирмал Пурья установил рекорд — он за 189 дней покорил в мире. Вершины каждой из них расположены выше восьми тысяч метров над уровнем моря. Такую высоту называют «зоной смерти», поскольку там не хватает кислорода для дыхания.

Нирмал Пурья

36-летний рекордсмен родился в небольшой деревушке в 300 километрах от Катманду. Он был одним из четырех детей в семье. В 2003 году Пурья, как до этого его отец и братья, поступил на службу в бригаду — подразделение британских войск, куда набирают только этнических непальцев. В 2009-м он стал первым представителем гуркхов, которого приняли в спецназ Королевского военно-морского флота Великобритании.

Пурья увлекся альпинизмом в 2012 году, во время экспедиции на Эверест. Его группа должна была дойти только до базового лагеря, но он захотел подняться выше. Проводник показал ему, как пользоваться «кошками», и через несколько дней они вместе поднялись на восточный пик горы Лобуче, чья высота составляет 6119 метров. С тех пор Пурья стал регулярно ходить в горы и начал устанавливать первые рекорды. В 2017 году он покорил Эверест, Макалу и Лхоцзе (первый, четвертый и пятый по высоте восьмитысячники мира) за пять дней. Он утверждал, что справился бы за три дня, если бы не прервался на две ночи, чтобы выпить.

В 2019 году Пурья досрочно оставил службу в британской армии, потеряв право на пенсию, чтобы стать профессиональным альпинистом. Он решил на скорость взойти на все 14 восьмитысячников. Первым их покорил итальянец Райнхольд Месснер в 1986 году. С тех пор покорение 14 самых высоких гор в мире считается высшим достижением для альпинистов. Но предшественники Пурьи не пытались делать это на время. Последний рекорд скорости был установлен в 2013 году южнокорейским альпинистом Ким Чанг Хо (он погиб в 2018 году при снежной буре в Гималаях) и составлял семь лет 10 месяцев и шесть дней. Пурья решил сделать то же самое за семь месяцев.

Он говорил, что бросил себе вызов, чтобы показать безграничность человеческих возможностей, привлечь туристов в Непал и обратить внимание на изменение климата. «В 2014 году мы плавили снег в базовом лагере на [шеститысячнике] Ама-Даблам, чтобы приготовить еду. В прошлом году там уже не было снега», — рассказывал Пурья в интервью Nepali Times в мае 2019-го. На первом этапе в его затею никто не верил: другие альпинисты считали план невыполнимым, а спонсоры не хотели поддерживать заведомо провальное начинание. Непалец вложил в проект 55 тысяч фунтов стерлингов из собственных сбережений, запустил краудфандинговую кампанию и отправился в горы.

Уже через месяц про него узнал весь мир — случайно. 23 мая Пурья, накануне покоривший Эверест, выложил в соцсети фотографию очереди из альпинистов, выстроившихся к вершине горы. Снимок набрал десятки тысяч лайков и появился на обложках крупных мировых изданий, в частности, The New York Times. Пурья привлек внимание к проблеме пробок на Эвересте, отнимающих силы у альпинистов. Во время весеннего сезона на горе погибли 11 человек, после чего Непал решил ужесточить требования для получения лицензий на подъем. Сам альпинист тоже получил известность, и после успешного окончания первого этапа своей миссии заключил контракт с крупным спонсором.

Всего план альпиниста состоял из трех этапов. Первая фаза длилась с конца апреля по конец мая и включала в себя покорение шести горных вершин в Непале. Во вторую фазу, прошедшую в июне, он совершил четыре восхождения в Пакистане. Третья фаза началась в сентябре. За месяц Пурья взошел на Чо-Ойю в Тибете и Манаслу в Непале. До рекорда оставалась гора Шишабангма в Тибете. Но власти Китая не спешили выдавать альпинисту разрешение на подъем, из-за чего он рисковал выбиться из графика. Пурья получил разрешение только к середине октября — благодаря помощи правительства Непала.

Пурья быстро восстанавливается после экспедиций в горы, но во время походов все равно пользуется дополнительным источником кислорода. На Аннапурне и Канченджанге непалец и его команда пытались спасти четырех замерзших и оставшихся без кислорода альпинистов (несмотря на эту помощь, все четверо в итоге умерли). «Спасательные операции были самой важной частью проекта. Спасать людей с высоты 8450 метров намного сложнее, чем подниматься на гору. В остальном, приятель, все хорошо», — говорил Пурья журналисту National Geographic в мае 2019-го.

Альпинист завершил свои экспедиции за шесть месяцев и шесть дней. За это время он побил не только рекорд по скорости восхождения на 14 восьмитысячников, но и шесть более мелких рекордов. В интервью блогу об альпинизме и активном отдыхе Explorersweb Пурья описывал причины своего успеха так: «Это была комбинация тренировок, физиологии и психологии. Я не очень хорошо разбираюсь в науке, но знаю, на что способно мое тело, и слушаю его. Правда, когда я из последних сил спускаюсь с горы, тело слушать нельзя. В эти моменты я говорю себе: „Как я смогу рассказать свою историю, если я не вернусь?“»

Вот что происходило на Эвересте весной 2019-го У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек. Два альпиниста погибли сразу после восхождения

Ольга Корелина