Непал ужесточит правила восхождения на Эверест. Весной на горе погибли 11 альпинистов

Специальная комиссия при правительстве Непала предложила ужесточить требования по восхождению на гору Эверест, сообщает Reuters.

Согласно рекомендациям комиссии, чтобы получить лицензию на подъем, альпинисты должны будут пройти тренировку по восхождению на большую высоту, а также предоставить сведения о состоянии своего здоровья и физической форме.

Кроме того, перед подъемом на Эверест, высота которого составляет 8848 метров, альпинисты должны будут иметь за плечами опыт успешного покорения вершины не ниже 6500 метров. Во время самого восхождения их должен будет сопровождать опытный гид.

В министерстве туризма Непала Reuters заявили, что намерены внедрить рекомендации.

BBC пишет, что комиссия также рекомендовала поднять цену на лицензию с нынешних 11 тысяч долларов до 35 тысяч. Будет ли принято это предложение, не уточняется.

В мае 2019 году, во время весеннего сезона для восхождении на Эверест, на горе погибли 11 человек — девять с непальской стороны и двое с тибетской. Это число смертей на Эвересте стало наибольшим с 2015 года.

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