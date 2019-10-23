В Бельгии добровольно ушла из жизни паралимпийская чемпионка Марике Верворт. Она говорила, что право на эвтаназию помогало ей жить

Марике Верворт с серебряной медалью Паралимпиады в Рио-де-Жанейро Jason Cairnduff / Reuters / Scanpix / LETA

В Бельгии провели эвтаназию участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт. Спортсменке было 40 лет.

В возрасте 14 лет у Верворт диагностировали прогрессирующую тетраплегию — двигательный паралич рук и ног, причиной которого стал редкий порок шейных позвонков.

В рамках лечения Верворт начала заниматься баскетболом на колясках, позже — триатлоном. Когда ее состояние ухудшилось и занятия триатлоном стали невозможными, она начала заниматься спринтом на колясках. В этой дисциплине она выиграла стометровку на Паралимпийских играх 2012 года и завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров.

С течением времени заболевание Верворт продолжало прогрессировать: оно вызывало сильные боли, из-за которых к концу жизни спортсменка почти не могла спать. У Верворт также начались эпилептические припадки — во время одного из них в 2014 году она уронила себе на ноги кастрюлю с кипятком, из-за чего четыре месяца провела в больнице.

Перед Паралимпиадой 2016 года Верворт дала интервью, в котором, в частности, назвала Рио-де-Жанейро своим последним желанием и сказала, что начала задумываться об эвтаназии — многие СМИ сделали вывод, что она намеревается пройти процедуру сразу после Олимпиады. Верворт выиграла в Рио две медали — серебряную и бронзовую; позже она заявила, что ее слова были неправильно истолкованы и что время для эвтаназии пока не пришло.

В декабре 2017 года Верворт в интервью газете The Telegraph сказала, что больше не хочет страдать. «Теперь мне слишком тяжело. Я становлюсь все более подавленной. Раньше я так себя не чувствовала. Я много плачу. Всю ночь у меня были судороги. Рядом находился мой невролог — она сказала, что это не приступы эпилепсии, это крик моего тела».

Верворт всегда открыто защищала право людей на эвтаназию. Сама спортсменка прошла формальные процедуры, дающие ей право на добровольный уход из жизни, еще в 2008 году и позже подчеркивала, что именно это позволило ей четко понимать, что «ее собственная жизнь находится в ее руках».

«Мне кажется, самоубийств было бы меньше, если бы эвтаназия была легализована в каждой стране. Я надеюсь, каждый видит, что это не убийство, наоборот, право на эвтаназию позволяет людям жить дольше», — говорила Верворт в 2016 году, подчеркивая, что сама бы давно покончила с собой, если бы не возможность эвтаназии. «Я просто пытаюсь жить день за днем и наслаждаться маленькими радостями. Когда этот день настанет — плохих моментов станет больше, чем хороших — у меня есть необходимые документы», — говорила спортсменка.

Григорий Левченко