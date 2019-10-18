Российская коллегия по жалобам на прессу признала необъективным материал Associated Press об Элле Памфиловой

Александр Щербак / ТАСС / Vida Press

Независимая коллегия по жалобам на прессу вынесла решение по поводу спора между главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и американским агентством Associated Press из-за материала, посвященного выборам в Мосгордуму. Коллегия приняла сторону Памфиловой, признав необъективность со стороны AP. Вот что сказано в решении.

Позиции сторон

Памфилова обвинила AP и конкретно корреспондента агентства Наталью Васильеву в необъективности и искажении формулировок. Глава ЦИК также выразила недовольством тем, что вместо записанного часового видеоинтервью агентство опубликовало лишь «авторский материал корреспондента». После отказа AP опубликовать опровержение Центризбирком обратился с жалобой в коллегию.

Исполняющая обязанности директора службы новостей московского бюро AP Харриет Моррис ответила на это, что материал соответствовал стандартам агентства. Моррис подчеркнула, что уже после публикации материала ее позвали на встречу в ЦИК, где заместитель Памфиловой Владимир Грачев обещал, что Васильева, «публикуя такие статьи… не сделает карьеру в России и не будет приветствоваться в Кремле и МИДе». В агентстве это восприняли как угрозу.

Обе стороны подписали соглашение, что признают юрисдикцию коллегии как независимого третейского судьи для разрешения спора. В коллегию по жалобе ЦИК на AP представители СМИ и неправительственных организаций.

Решение коллегии

Рассмотрев жалобу ЦИК, эксперты коллегии решили, что формально AP ничего не нарушило, использовав часовое видеоинтервью для публикации небольшого текста. Но разногласия по поводу стиля материала коллегия все равно трактует как «просчет журналистов»: якобы AP должно было заранее описать особенности своего формата, чтобы ЦИК мог четче сформулировать свои условия перед интервью. С пресс-службы ЦИК это также не снимает обязательств хорошо знать, как и в каком формате AP обычно выпускает интервью, добавили в коллегии.

Васильева не искажала прямые цитаты Памфиловой, но, согласно решению коллегии, «вложила в них другой смысл». Коллегия усмотрела в тексте AP необъективность и тенденциозность: утверждается, что журналистка встроила высказывания Памфиловой в изначально выбранную тему противостояния оппозиции и власти, в рамках которой действия ЦИК оцениваются негативно. «Вкрапление в текст не искаженных и не оборванных цитат из интервью Э.А. Памфиловой мало что меняет в его характере, поскольку сами эти цитаты введены автором в им же выстроенный контекст», — говорится в тексте решения.

Один из текста Васильевой коллегия признала слишком вольной трактовкой слов Памфиловой, которые в данном случае воспринимаются «как раскавыченная цитата». В заголовке текста, по мнению коллегии, «мог быть усмотрен, в том числе, диффамационный оттенок».

Перевод английского заголовка « Russian election chief defends ban on Moscow candidates » стал предметом отдельного спора между ЦИК и AP. В Центризбиркоме утверждали, что он переводится как « Глава Центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве ». В такой формулировке заголовок «делает Эллу Александровну [Памфилову] соучастником нарушения Конституции», которая гарантирует равный доступ к выборам, решили в ЦИК (с этим доводом коллегия не согласилась). AP настаивало, что заголовок следует понимать как « Глава Центризбиркома защищает запрет » — то есть отстаивает решения о недопуске конкретных кандидатов. Этот вариант трактовки заголовка коллегия также признала не отражающим позицию Памфиловой.

Выводы коллегии не являются обязывающими. Более того, в решении особо подчеркнуто, что ЦИК и AP договорились не использовать эти выводы для дальнейшего решения спора в судебном или другом порядке. Центризбирком и Associated Press пока не прокомментировали решение коллегии.

Михаил Зеленский