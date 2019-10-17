новости
Как развивался русский YouTube Вышел заключительный эпизод сериала Андрея Лошака «Холивар» об истории рунета
Источник: Meduza
На ютьюб-канале «Настоящего времени» вышел седьмой и последний эпизод документального сериала «Холивар. История Рунета». В нем журналист Андрей Лошак рассказывает о становлении русского YouTube и его героях. В этой серии, в частности, участвуют журналист Леонид Парфенов, блогер Рома Желудь, вокалист Little Big Илья Прусикин, участники группы IC3PEAK Анастасия Креслина и Николай Костылев. Автор сериала среди прочего рассказывает о московских протестах летом 2019 года и об уголовном преследовании фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика.