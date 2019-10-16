В Кировской области майор МВД насмерть сбил шестилетнего мальчика. В крови ребенка нашли алкоголь, а полицейский продолжает работу

В Кировской области эксперты нашли алкоголь в крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть полицейским. Родственники погибшего ребенка опасаются, что виновный в аварии может уйти от наказания. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина назначена новая судебно-медицинская экспертиза.

В июле 2019 года в селе Буйское в Уржумском районе Кировской области в дорожной аварии погиб шестилетний мальчик. Он выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль «Ниссан». За рулем машины находился 45-летний оперативный дежурный пункта полиции в поселке Нема. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. При этом, как пишет «Комсомольская правда», полицейский продолжил работу.

Некоторое время назад родителям погибшего мальчика предоставили результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в августе. Эксперты обнаружили в крови ребенка 0,51 промилле этанола — это соответствует легкой степени опьянения после двух бокалов вина, двух кружек пива или 100 граммов водки. Фотографии документа, подготовленного судебными медиками, 14 октября появились в паблике «Подслушано Уржум, Уржумский район» в ВК.

15 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о ДТП. В СК сообщили, что результаты экспертизы, проведенной после гибели мальчика, вызвали недоверие у его родственников. «(Они) требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве. Бастрыкин поручил изучить эти доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

В управлении МВД по Кировской области сообщили ТАСС, что майор полиции сбил ребенка, когда во время отпуска ехал на автомобиле по главной дороге села Буйское. В полиции говорят, что ребенок «неожиданно» выехал на велосипеде со второстепенной дороги. «По предварительным данным, он (полицейский) не имел реальной возможности предотвратить столкновение», — отметили в ведомстве. После случившегося полицейский прошел медицинское освидетельствование — в его организме не нашли следов алкоголя.

В МВД подтвердили, что майор продолжает работать в полиции. Вопрос о его привлечении к дисциплинарной отвественности решат после того, как будет завершено уголовное дело.

В апреле 2017 года в Московской области произошел похожий случай. В крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть в Железнодорожном (входит в Балашиху), нашли 2,7 промилле алкоголя — дозу, которую некоторые наркологи называли смертельной для ребенка его возраста. Следственный комитет установил, что экспертизу провели с нарушениями — образец крови загрязнили «спиртообразующей микрофлорой». В отношении эксперта возбудили дело о халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови ребенка не обнаружила.

Александр Бакланов