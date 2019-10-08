Космонавт Олег Кононенко работает с биопринтером на Международной космической станции

3D Bioprinting Solutions

Израильская компания Aleph Farms и российская частная лаборатория 3D Bioprinting Solutions провели успешный эксперимент на Международной космической станции: с помощью российского биопринтера клетки мышечной ткани коровы были собраны в небольшой кусок мяса (его размер не указывается). Российская лаборатория планирует продолжить проект — будут напечатаны ткани рыбы и кролика, клеточный материал для которых предоставили другие компании. У эксперимента двойная цель: сделать производство продовольствия на Земле более экологичным, а также обеспечить питанием тех, кто покинет планету.

Эксперимент состоялся 26 сентября в российском сегменте МКС: в условиях микрогравитации 3D-биопринтер успешно собрал кусочек ткани, пишет The Guardian.

О первом успешном эксперименте, проведенном еще на Земле, израильская компания сообщила в декабре 2018 года: себестоимость небольшого куска искусственной говядины составила 50 долларов. Правда, его вкус «нуждается в совершенствовании», признавали в компании.

Aleph Farms выделяет клетки у живых коров, выращивает их на искусственной питательной среде в лабораторных условиях, а затем собирает в структуры, сходные с обычным мясом. Компания называет свой продукт «мясом без забоя». Однако подробности того, как именно удается в достаточном количестве выращивать мышечные клетки, не раскрываются. Обычно в биомедицинских исследованиях при выращивании клеток на искусственной среде требуется добавление сыворотки крови телят, которая является источником необходимых факторов роста. Без этой добавки выращивание клеток на искусственной среде невозможно. По информации сайта FoodNavigator, компании удалось найти заменитель сыворотки, однако никаких подробностей этого на сайте израильского стартапа нет.

Смысл космического эксперимента — показать, что продовольствие можно производить без доступа к земельным и водным ресурсам планеты, а также сделать его производство более экологичным и, одновременно, более доступным для нуждающихся в продовольствии, сказал сайту CNET пресс-секретарь Aleph Farms Йоав Рейслер.

Российским партнером израильтян стала лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions. Ее основала в 2013 году компания «Инвитро», крупнейшая частная медицинская компания в России, которой принадлежит известная сеть лабораторий медицинских анализов.

В сообщении 3D Bioprinting Solutions говорится, что основой эксперимента в космосе стала ее «уникальная технология» , а первые эксперименты на ее биопринтере на МКС начались еще в 2018 году. Лаборатория обучила работе со своим принтером членов основного и дублирующего экипажа космического корабля «Союз» Алексея Овчинина и Олега Кононенко. В результате Кононенко смог напечатать кусочки тканей хряща человека и щитовидной железы мыши.

Олег Кононенко проводит эксперимент с биопринтером на МКС в декабре 2018 года 3D Bioprinting Solutions

Россияне отметили, что нынешний эксперимент на МКС включает не только коровьи клетки. «Будут протестированы три различных вида мяса: миобластная/фибробластная ткань крупного рогатого скота, предоставленная компанией Aleph Farms, фибробласты , предоставленные компанией Finless Foods, и миобластная линия кроликов, разработанная компанией Meal Source Technologies», — сказано в сообщении.

Российская и израильская компании заявили, что изготовление культивированного мяса применимо для питания космонавтов в ходе длинных космических полетов к другим планетам. «Долгосрочные пилотируемые космические полеты неизбежно столкнутся с беспрецедентными проблемами в области питания и повторного использования всех имеющихся органических ресурсов», — напомнил председатель совета директоров «Инвитро» и соучредитель 3D Bioprinting Solutions Александр Островский. «Мы доказываем, что культивируемое мясо можно производить в любое время, в любом месте, при любых условиях, — сказал соучредитель и генеральный директор Aleph Farms Дидье Тубиа. — В космосе у нас нет 10000-15000 литров воды, которые необходимы для выращивания 1 килограмма говядины».

Петр Лохов, Александр Ершов