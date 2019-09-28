Глава московского ФСБ Алексей Дорофеев заявил о связях судей Мосгорсуда с рейдером. От действий подозреваемого пострадал биограф Путина

Глава управления ФСБ по Москве Алексей Дорофеев Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Начальник управления ФСБ по Москве написал в прокуратуру письмо о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аудиозапись заседания Верховного суда, где 27 сентября было оглашено содержание письма.

В письме Дорофеев сообщает, что его подчиненные занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении юриста Кантемира Карамзина, которых подозревают в покушении на мошенничество. Потерпевшим по этому эпизоду стал писатель Олег Блоцкий, автор президента РФ Владимира Путина.

По данным ФСБ, в июне 2007 года Блоцкий занял у Карамзина 115 тысяч долларов, а потом вернул деньги. Затем, по версии следствия, юрист изготовил аналогичный подложный договор на сумму 200 тысяч долларов. С ним Карамзин обратился в Черемушкинский районный суд, который вынес решение о взыскании денег с Блоцкого. В 2017 году против Олега Блоцкого возбуждали уголовное дело о клевете на судью Черемушкинского суда, писала газета «Ведомости».

«Осуществлению противоправной деятельности Карамзина способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы. Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», — утверждает Дорофеев.

О связях Карамзина с судьями свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве, пишет Дорофеев. Согласно данным в базе Мосгорсуда, в 2014 году Карамзин был оправдан по обвинению в мошенническом завладении долей в коммерческой компании.

Следствие по делу о фальшивой расписке неоднократно приостанавливали и возобновляли. 10 апреля 2019 года Карамзин был задержан. Затем Балашихинский городской суд постановил арестовать юриста.

«На протяжении расследования уголовного дела [о мошенничестве] со стороны связей Карамзина также фиксировались неоднократные попытки повлиять на ход следствия по делу. Так, в результате рассмотрения жалобы защиты Карамзина Черемушкинский районный суд Москвы 11 сентября признал возбуждение уголовного дела незаконным», — продолжает Дорофеев.

Если вышестоящий суд одобрит это решение, следствию придется освободить Карамзина. Дорофеев попросил прокурора Подмосковья ходатайствовать перед Генпрокуратурой об обращении в Верховный суд с просьбой изменить территориальную подсудность при рассмотрении апелляции прокуратуры на решение Черемушкинского суда.

Замгенпрокурора Юрий Пономарев обратился в Верховный суд с просьбой перенести апелляционное заседание из Мосгорсуда в Мособлсуд. На заседании Верховного суда по этому вопросу и было зачитано письмо Дорофеева.

Пересказал Петр Лохов