В убийстве чеченского полевого командира в Берлине заподозрили бывшего оперативника из Петербурга. 14 лет назад ему дали срок за убийство в России

Немецкая полиция и эксперты на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. 23 августа 2019 года Christoph Soeder / dpa / AFP / Scanpix / LETA

23 августа в Берлине убили Зелимхана Хангошвили, который был чеченским полевым командиром в 2001-2005 годах и пережил покушение в Тбилиси в 2015 году, после чего покинул Грузию. Преступник дважды выстрелил в него из пистолета Glock, выбросил оружие в реку и попытался сбежать, но был задержан берлинской полицией. Подозреваемый отказался давать показания, его личность до сих пор неизвестна. Немецкие следователи считают, что за убийством может стоять Россия. Газета The New York Times выяснила, что убийцей может быть бывший полицейский из Санкт-Петербурга, который совмещал службу с работой наемным убийцей. В 2005 году его осудили в России на 24 года заключения за убийство предпринимателя.

Убийцу Хангошвили, мужчину в парике, который застрелил жертву в берлинском парке, заметили двое подростков, которые позвонили в полицию. Полицейские арестовали подозреваемого у реки Шпрее, когда он вышел из кустарника, сняв парик, переодевшись, сбрив бороду и оставив в кармане российский паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова. Еще при себе у него были 3 тысячи евро наличными и две гостиничные карты. Следователи считают, что имя в паспорте фальшивое.

Немецкие должностные лица также утверждают, что убийца почти наверняка получил материально-техническую поддержку, включая велосипед, на котором он ехал, когда застрелил Хангошвили, электроскутер, припаркованный рядом для быстрого побега, и орудие убийства. Вероятно, его также информировали о передвижениях жертвы.

Как следствие пыталось выяснить личность убийцы В Берлине застрелили бывшего полевого командира из Чечни. В убийстве подозревают россиянина, данных которого нет ни в одной базе

Через несколько дней после убийства следователи получили имейл от анонимного отправителя. Короткое письмо, отправленное через сервис безопасной электронной почты ProtonMail, было написано на плохом английском. По крайней мере одна западная разведывательная служба оценила эту информацию как заслуживающую доверия.

В письме говорилось, что подозреваемый был наемным убийцей, которого российские власти освободили для совершения убийства в Берлине. Автор письма утверждал, что настоящее имя убийцы — Владимир Алексеевич Степанов.

Также в письме было сказано, что подозреваемый не станет разговаривать с полицией. Так и случилось. Задержанный в основном хранил молчание, встречаясь только с сотрудниками российского посольства. Следователям Россия не помогает.

Мужчина, задержанный за убийство Зелимхана Хангошвили Der Polizeipräsident in Berlin

Еще в письме говорилось, что этот мужчина — российский наемный убийца, который отсидел срок в исправительной колонии, известной как ИК-11. В колонии, расположенной в городе Бор в 434 километрах к востоку от Москвы, содержат бывших российских силовиков, осужденных за тяжкие преступления.

Имейл также содержал ссылку на русскоязычный агрегатор новостей о судебном процессе в Москве в 2005 году, в ходе которого Владимир Алексеевич Степанов был приговорен к 24 годам лишения свободы без права обжалования приговора в течение 10 лет. NYT самостоятельно проанализировала российские судебные ресурсы и подтвердила ключевые детали приговора.

В октябре 2003 года вместе с сообщником Степанов подъехал к дому , владелицы петербургской компании по производству электроинструментов. Они дождались ее во дворе дома и убили ножом. По словам российских следователей, Степанов использовал большой трофейный нож, подаренный ему в награду за службу во время чеченской войны.

Владимир Степанов — бывший майор милиции Санкт-Петербурга. Как утверждало , он использовал служебное положение для прикрытия и материально-технической поддержки преступной группировки, которая совершила ряд заказных убийств по всей России. Однако осужден Степанов был только за личное участие в убийстве Нещерет.

Как заявили немецкие следователи, нельзя быть уверенными в том, что задержанный — тот самый оперативник из Санкт-Петербурга. Они направили запрос российским властям с просьбой проверить, находился ли Степанов в указанной колонии и соответствует ли его досье делу подозреваемого из Берлина. Пока запрос остается без ответа.

Изучив миллионы фотографий в фотобазах, NYT обнаружила две возможные фотографии Степанова с судебного процесса. На одной из них его лицо было частично затенено решетками стальной клетки в зале суда, на другой он сфотографирован в профиль. Газета предоставила копии фотографий полицейскому в Европе, который специализируется на распознавании лиц. После анализа он сказал, что на 90% уверен, что на снимке действительно человек, задержанный берлинской полицией.

Но немецкие следователи продолжают сомневаться в этом. Связаться с отправителем письма не удалось, и немецкая полиция опасается, что ее пытаются дезинформировать — в том числе из-за рубежа.

После выхода материала в NYT главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов написал в твиттере, что газета ошиблась и что «убийца чеченца — не Степанов». Доброхотов предложил дождаться выхода расследования, которое его издание провело совместно с проектом Bellingcat, журналом Spiegel и центром «Досье».

Петр Лохов