Ричард Столлман ушел из MIT и собственного фонда свободного программного обеспечения. Ученого обвинили в оправдании секса с несовершеннолетними

Peeter Langovits / Postimees / Scanpix / LETA

Ричард Столлман, самый известный в мире сторонник идеи свободного программного обеспечения, подал в отставку с поста президента основанного им . Он также покидает Массачусетский технологический институт (MIT), где работал в качестве приглашенного ученого в Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL).

«Я немедленно ухожу в отставку… Я делаю это из-за давления на MIT и меня лично в связи с рядом недоразумений и неверных характеристик», — написал Столлман на своем сайте.

Отставка Столлмана связана с его высказываниями по поводу дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого подозревали в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, пишет TechCrunch. Бизнесмен был одним из меценатов MIT. После предъявления обвинений он покончил с собой в тюрьме.

Ранее сообщалось, что одну из жертв, 17-летнюю девушку, Эпштейн предоставил сооснователю Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Марвину Мински. В письме, отправленном сотрудникам лаборатории, Ричард Столлман предположил, что эта девушка «вела себя [с Мински] так, как будто сама этого хотела» и вступил в спор об определении понятий «сексуального насилия». Столлман написал, что считает «абсурдным с моральной точки зрения», что одни и те же действия могут либо трактоваться как изнасилование, либо нет лишь из-за побочных факторов — в частности, из-за возраста жертвы, который в одной стране может оказаться больше возраста сексуального согласия, а в другой — меньше.

Позже ученый написал, что был не прав, говоря о допустимости контактов между взрослыми и несовершеннолетними, даже при согласии последних. По словам Столлмана, его не так поняли, и он вовсе не защищал Эпштейна, а лишь ставил под сомнение тяжесть вины Марвина Мински.

Олег Зурман