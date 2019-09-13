Во Флориде с помощью Google Maps нашли останки человека, пропавшего 22 года назад

Google

Полиция США обнаружила во Флориде останки местного жителя Уильяма Молдта, пропавшего без вести 7 ноября 1997 года. Его удалось найти после того, как на картах Google заметили его автомобиль, лежащий в пруду. Как сообщает BBC News, 40-летний Молдт пропал после вечеринки в городе Лантана. После его исчезновения полиция начала расследование, но не смогла найти мужчину.

Google

Автомобиль Молдта обнаружили на спутниковых снимках в районе улицы Moon Bay Cir в Веллингтоне, примерно в 30 километрах от Лантаны. Машину в пруду заметил бывший житель этой улицы. Он рассказал об этом нынешнему владельцу дома, возле которого находилась машина. Тот снял водоем с квадрокоптера и затем вызвал полицию. В автомобиле нашли останки человека. Спустя неделю выяснилось, что они принадлежат Уильяму Молдту.

В офисе шерифа округа Палм-Бич сообщили, что Молдт, находясь за рулем, предположительно, потерял управление и въехал в пруд.

В сообщении онлайн-базы нераскрытых дел The Charley Project сказано, что автомобиль был виден на картах с 2007 года, но до 2019-го на это никто не обращал внимания. Это не так: впервые автомобиль стал заметен в 2017 году.

Александр Бакланов