Журналист Шура Буртин получил главную премию True Story Award за статью «Монитор-1» об Оюбе Титиеве Она вышла на «Медузе»

Журналист Шура Буртин получил первую премию нового всемирного конкурса лонгридов True Story Award. Церемония награждения прошла в Берне в Швейцарии вечером 31 августа. Размер премии составил 30 тысяч швейцарских франков.

Его отметили за статью «Монитор-1» о главе чеченского «Мемориала» Оюбе Титиеве, которого обвинили в хранении наркотиков — сам Титиев говорил, что их подбросили. В этом тексте Буртин, знавший Титиева несколько лет, через его биографию рассказал послевоенную историю Чечни.

В число 42 номинантов True Story Award также вошли двое журналисток, пишущих на русском языке. Это Олеся Герасименко из «Русской службы Би-си-си» (ее отметили за статью об арт-группе «Война») и спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко (за статью о караване мигрантов из Центральной Америки). Каждый из номинантов получил по три тысячи франков.

True Story Award — глобальная премия в области журналистики, которая награждает репортеров, пишущих на 12 языках. Организаторы премии хотят мотивировать журналистов и сделать так, чтобы их голоса слышали за пределами стран, где они живут и работают. Награду с общим призовым фондом в 177 тысяч франков учредил швейцарский журнал Reportagen в сотрудничестве с фондом Bern Welcome.

Оюб Титиев — правозащитник, возглавивший «Мемориал» в Грозном после того, как в 2009 году была убита правозащитница Наталья Эстемирова. В январе 2018-го его задержали в Чечне, арестовали и обвинили в хранении наркотиков. В «Мемориале» называли дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие российские и иностранные правозащитники, освободить его, в частности, просило внешнеполитическое ведомство Евросоюза.

Уголовный процесс над Титиевым проходит в Шалинском суде Чечни. В марте 2019-го правозащитника осудили на четыре года колонии-поселения, 21 июня он вышел условно-досрочно. После этого Титиев отказался работать в Грозном, чтобы не рисковать сотрудниками. Теперь он работает в московском отделении Правозащитного центра «Мемориал».

Александр Бакланов