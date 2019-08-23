Добыча угля в разрезе в Кемеровской области Илья Наймушин / Reuters / Scanpix / LETA

Местные власти в Кузбассе потребовали от жителей под угрозой штрафов снять со стен и заборов их частных домов плакаты с лозунгами против добычи угля открытым способом — в угольных разрезах. На плакатах написано: «Хватит грабить недра», «Не дадим закопать нас и наших детей в угольной могиле», «Мы любим Россию за красоту и природу», «Кузбасс наш дом, а не склад с углем».

Издание «КузПресс» опубликовало обращение администрации Новокузнецкого района Кемеровской области в адрес руководителя одного из сельских поселений, в котором говорится о письме районного начальника полиции Дениса Левашова. Он усмотрел в плакатах нарушение регионального закона об административных правонарушениях. Одна из его статей запрещает размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок и иных информационных материалов вне установленных мест.

Убрать плакаты потребовали от жителей кузбасских сел Апанас, Ананьино и Алексеевка. Местный активист Юрий Бондарь рассказал «Медузе», что распоряжение властей исполнил только один человек. Остальные отказались — более того, на заборах появились новые плакаты с лозунгами. Сам Бондарь повесил еще 10 баннеров.

«Я позвонил областному депутату - он возмутился: чиновники что, против того, чтобы мы любили природу, получается? Я считаю, что на стенах своего дома могу выразить свою гражданскую позицию», — сказал Бондарь.

По словам Бондаря, давление на местных жителей связано с предстоящими выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области, куда он выдвигается — вместе с еще несколькими противниками добычи угля в открытых разрезах.

Требования снять плакаты с заборов частных домов назвал незаконными юрист компании «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятулин. «Это не публичное помещение, а их частная собственность, где жители имеют право вешать любые плакаты, которые не нарушают уголовное законодательство или права иных лиц. Если плакаты захотят снять, действия сотрудников правоохранительных органов будут незаконны, они в принципе не имеют права входить на территорию частного сектора без решения суда», — сказал юрист.

Кемеровская область по итогам 2018 года увеличила добычу угля на 5,7%. На открытых разрезах его добывают почти вдвое больше, чем в шахтах. Местные жители не первый год протестуют против добычи открытым способом. В июне 2019 года жители города Киселевск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им убежище в Канаде. Они пожаловались на невыносимые условия жизни и высокий уровень онкологических заболеваний.

22 августа министр энергетики России Александр Новак на встрече президента Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов объявил, что к 2035 году Россия будет добывать 550-670 миллионов тонн угля — на 25-52% больше, чем в 2018 году.

Кирилл Тихонов