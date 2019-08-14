В Сандармохе возобновили поиск останков советских солдат. Карельский Минкульт считает, что версия о захоронении там репрессированных вредит России

Минкульт Карелии попросил Российское военно-историческое общество ( ) провести новые раскопки в урочище , аргументировав это ущербом, который наносит имиджу России общепринятая версия о захоронении там репрессированных.

Письмо замминистра культуры Карелия Сергея Соловьева опубликовано в группе «дело Дмитриева». В документе Соловьев подписан как исполняющий обязанности министра. Власти Карелии подлинность документа пока не подтвердили.

Сотрудница петербургского «Мемориала» Елена Кондрахина, которая находится на раскопках как наблюдатель, рассказала «Медузе», что письмо было среди документов, которые предложил журналистам посмотреть руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов. Она успела сфотографировать письмо, но после этого документы убрали.

В письме отмечается, что версия о захоронении репрессированных используется другими странами в «деструктивных информационно-пропагандистских акциях», а словосочетание «жертвы репрессий» взято в кавычки.

«Спекуляции вокруг событий в урочище „Сандармох“ не только наносят ущерб международному имиджу России , закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству, но становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России », — считает замминистра.

Версия же о том, что в Сандармохе захоронены советские военнопленные, предположительно расстрелянные финскими войсками, по словам Соловьева, поддерживается «рядом авторитетных карельских историков» и имеет документальные подтверждения.

«Указанные сведения свидетельствуют об актуальности задачи по установлению истины по спорным историческим проблемам. С учетом изложенного, просим рассмотреть вопрос о проведении в августе—сентябре 2019 года комплексного исследования урочища Сандармох», — сказано в письме.

Новая экспедиция РВИО началась 12 августа и продлится до 21-го числа. Одна из ее официальных целей — «поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих в боях против финских оккупантов». За первые два дня экспедиция нашла останки пятерых человек без опознавательных знаков; «причину их гибели, возраст и принадлежность» выяснит Следственный комитет, заявили в РВИО. Из-за «следственных действий» работы не разрешали фиксировать журналистам.

«Мемориал» попросил Генпрокуратуру проверить законность раскопок. «Вскрытие захоронений на мемориальном кладбище и извлечение из них останков на основании одних только голословных, ничем не подкрепленных гипотез — это не просто бессмысленная попытка доказать недоказуемое. Это еще и беспримерный акт вандализма, акт осквернения могил — деяние, караемое законами Российской Федерации», — заявили в организации.

Виктор Давыдов при участии Кристины Сафоновой