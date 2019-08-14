«Матч ТВ» не показал победу «Краснодара» над «Порту», отменив трансляцию в последний момент. Телеканал и португальский клуб обвиняют друг друга

Fernando Veludo / EPA / Scanpix / LETA

13 августа футбольный клуб «Краснодар» в гостях обыграл португальский «Порту» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в раунд плей-офф, победа в котором означает выход в основной, групповой этап турнира. «Краснодар» имеет шансы попасть туда впервые в своей истории; «Порту» же не сыграет там в первый раз за десятилетие.

В России игру должен был показывать «Матч ТВ». Прямо перед ее началом телеканал объявил, что показа не будет по не зависящим от него причинам , а потом обвинил в случившемся «Порту», который «в последний момент отказался давать права на матч». Как поясняет Sports.ru, на ранних этапах квалификационного турнира УЕФА дает права на телетрансляции хозяевам матчей, поскольку из-за низкого спроса организации «муторно продавать игры по одиночке».

Показ был сорван, как утверждают в «Матч ТВ», из-за того, что за полтора часа до игры «Порту» «поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу». Подключение к переговорам «Краснодара» ситуацию не изменило, заявили на телеканале. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, что «все условия сделки были выполнены, но они в последний момент заявили: не дадим сигнал, пока не пришлете деньги»; телеканал, по его словам, уже не мог сделать перевод «физически». Он признал, что «анонсировать нужно было сразу — еще за полтора часа, когда было понятно, что есть проблема».

«Порту» показывал матч в своем собственном новом мобильном приложении — бесплатно и без географических ограничений. Во второй половине встречи «Матч ТВ» начал транслировать игру, снимая ее самостоятельно из-за ворот. Вот как это выглядело:

Голы матча «Порту» — «Краснодар», снятые из-за ворот оператором «Матч ТВ»

После матча высказывалась версия, что трансляция сорвалась из-за того, что у «Матч ТВ» и «Порту» были договоренности о рекламе с разными букмекерскими конторами. В клубе ее не прокомментировали.

В «Порту» оспорили версию «Матч ТВ». Издание «Чемпионат» процитировало клубного директора по коммуникациям Франсишку Маркеша, по словам которого, российский телеканал хотел заплатить за трансляцию 15 тысяч евро вместо назначенных клубом 50 тысяч и согласился на условия португальцев лишь за два дня до матча. В ходе переговоров якобы «всегда оговаривалось обязательное условие», по которому «дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры». «В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал», — заявил Маркеш.

Ту же версию высказал в твиттере Иван Лихманов, который называет себя лидером русскоязычного сообщества фанатов «Порту».

Вечером 14 августа креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев подробнее изложил позицию клуба. По его словам, «Порту» хотел продать права на трансляцию за 200 тысяч евро, «что превышает рыночные цены в десятки раз», затем в ходе переговоров согласился на 50 тысяч евро. Оплату телеканал должен был произвести до 1 сентября, отметил Гордеев, однако за полтора часа до трансляции «Порту» потребовал заплатить до начала игры. «Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись», — сказал Гордеев.

В подтверждение своих слов Гордеев опубликовал фрагмент контракта, в котором упоминается дата 1 сентября, а также письмо из «Порту» с требованием заплатить до начала игры (Иван Лихманов заявил, что это якобы вырезка из отклоненного португальской стороной договора).

По данным журналиста Василия Конова, «Матч ТВ» рассматривает возможность подачи судебного иска против «Порту».

Виктор Давыдов