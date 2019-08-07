Киллер из банды «Тверские волки» якобы признался в убийстве Михаила Круга. Вдова певца указывала на него еще в 2008 году

Андрей Забродин / PhotoXPress

Вечером 6 августа тверские издания Tverigrad.ru и ТИА сообщили о новых подробностях расследования дела об убийстве одного из самых популярных певцов русского шансона Михаила Круга, которое . Журналисты рассказали со ссылкой на сестру покойного Ольгу Медведеву, что в его дом на следственный эксперимент привезли подозреваемого в убийстве.

«Следователи привезли подозреваемого мужчину и водили его по участку и по дому, он что-то им показывал, они все действия снимали на камеру», — пересказало агентство ТИА слова Ольги Медведевой.

7 августа появилась информация, что на следственный эксперимент привозили Александра Агеева — пожизненно осужденного киллера из банды «Тверские волки». Источник Tverigrad.ru назвал его одним из двух людей, забравшихся в дом Круга в ночь на 1 июля 2002 года: «Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов». И Агеева, и Веселова опознавала как убийц своего мужа вдова певца Ирина Круг — первого в 2008 году, второго в 2013-м. Про Агеева «Комсомольская правда» писала, что следствие не нашло достаточных доказательств, чтобы обвинить его в убийстве Круга. Информацию о посмертном опознании Веселова Следственный комитет также не подтвердил.

По данным Tverigrad.ru, в Тверь доставили еще одного участника «Тверских волков» — Александра Осипова, сына одного из лидеров группировки Анатолия Осипова. В 2014 году он говорил в интервью, что в 2003-м застрелил Веселова, который сознался ему в убийстве Михаила Круга. На вопрос журналиста, была ли это месть, Осипов ответил утвердительно: по его словам, он дружил с Кругом с 1996 года и уважал его.

Издание Baza без указания источников пишет, что несколько дней назад Агеев признался, что участвовал в убийстве Михаила Круга. Как следует из сообщения издания, Агееву и Осипову устроили очную ставку, на которой последний дал показания на первого. «Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание», — утверждает Baza. Mash пишет, что 12 августа Ирина Круг, уже указывавшая на Агеева более 10 лет назад, снова «будет опознавать предполагаемых убийц мужа».

Следственный комитет, который последний раз комментировал расследование убийства Михаила Круга в 2013 году, пока не отреагировал на публикации 6-7 августа. Источник государственного агентства ТАСС в правоохранительных органах подтвердил проведение следственных действий «с двумя возможными подозреваемыми», которые «отбывают наказание за иные преступления». «Их доставили в Тверь для участия в следственных мероприятиях, устанавливается их причастность к убийству», — заявил источник.

Виктор Давыдов