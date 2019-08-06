Сестра Михаила Круга сообщила о задержании подозреваемого в убийстве певца

Сотрудники СК провели в Твери следственный эксперимент, в котором, предположительно, участвовал подозреваемый в . Об этом сообщают издание Tverigrad.ru и агентство ТИА, ссылаясь на слова сестры артиста Ольги Медведевой.

Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году преступники напали на Михаила Круга и его семью. Затем туда привезли человека в наручниках. Сама Медведева во время следственного эксперимента находилась в соседнем здании. По ее словам, она не смогла разглядеть подозреваемого.

В Следственном комитете пока не комментировали информацию о том, что в деле об убийстве Михаила Круга появился подозреваемый.

Михаил Круг (настоящее фамилия — Воробьев) — автор и исполнитель песен в жанре русский шансон. Известен как исполнитель песни «Владимирский централ».