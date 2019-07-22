Частная компания из США обнаружила французскую подлодку «Минерва», затонувшую в 1968 году Годом ранее она нашла затонувшую субмарину ВМС Аргентины

Подводная лодка типа «Минерва» во время военных учений AFP / Scanpix / LETA

В Средиземном море у южного побережья Франции обнаружили французскую подводную лодку типа «Минерва», которая затонула более 50 лет назад в районе Тулона, города на Лазурном берегу. Об этом в твиттере сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. «Минерву» нашли в 45 километрах от Тулона на глубине 2350 метров, сообщает Le Monde. На корпусе подлодки заметили первые буквы названия «MIN».

Подводная лодка «Минерва» затонула 27 января 1968 года. На ее борту в момент аварии находились 52 человека. Что стало причиной катастрофы, неизвестно. Высказывались версии, что это случилось из-за взрыва ракеты, столкновения или технической неисправности, пишет Le Parisien. Субмарина шла на небольшой глубине и затонула всего за четыре минуты, отмечает Le Figaro.

Французские власти дважды пытались найти «Минерву» в 1968 и 1969 годах, но так и не смогли обнаружить ее обломки. Спустя 50 лет после того, как подлодка затонула, родственники моряков, погибших на «Минерве», попросили французские власти начать новые поиски.

Поиски «Минервы» возобновили в феврале 2019 года. В них участвовали Военно-морские силы Франции и океанографический институт Ifremer. 16 июля к ним присоединилась частная американская компания Ocean Infinity — в 2018 году ее судно «Сибед констрактор» нашло аргентинскую подлодку « ». Сейчас это же судно с помощью подводных беспилотных аппаратов обнаружило «Минерву».

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что для родственников погибших моряков организуют траурные мероприятия на месте, где обнаружили подводную лодку.

Александр Бакланов