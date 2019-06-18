В Испании убита девочка из России. Ее старший брат пропал, его разыскивает полиция

Дом в городе Матаро, где жила погибшая Google Earth

В каталонском городе Матаро найдена мертвой девочка из России. Как пишет местное издание La Vanguardia, она жила с матерью и старшим братом. По разным данным, ей было 13 или 14 лет; брату — на год или два больше. Имена детей СМИ не называют. Генконсульство России в Барселоне подтвердило информацию о гибели ребенка и заявило, что «находится в тесном контакте с полицией и местными властями и держит данный вопрос на контроле».

Экспертиза показала, что девочку убили. Ее тело с раной на шее обнаружили вечером в воскресенье, 16 июня знакомые ее матери, которая за пару дней до этого уехала в Россию и уже более суток не могла связаться с детьми. Женщина (испанские СМИ называют ее Ольгой) попросила своих русских друзей проведать детей; они приехали и начали стучать в дверь. Соседи сперва мешали им попасть в квартиру, но затем один из жителей дома позволил им залезть внутрь через свой балкон. Девочка лежала в одной из комнат; в помещении был беспорядок и много крови.

Когда именно, по мнению судмедэкспертов, могло произойти преступление, и какие версии рассматривает следствие, СМИ не сообщают. Официальные данные о расследовании не разглашаются из-за того, что жертва преступления была несовершеннолетней, пишет La Vanguardia.

Полиция ищет брата погибшей — по информации местных журналистов, его никто не видел с субботы. Журналисты приводят разные данные о происходившем с семьей в последние дни перед убийством: в частности, одна из соседок утверждает, что в субботу слышала спор между братом и сестрой, а также звук удара. Накануне, как сообщает сайт 20 minutos, между матерью и сыном произошла ссора, после которой женщина уехала. El Español приводит слова местного торговца, который позднее якобы видел в их квартире «крупного русского мужчину». По данным El Español, соседи в последние дни заметили «ненормальное» поведение брата погибшей и видели у него порезы на руках.

Семья жила в этой квартире чуть больше года, пишут испанские СМИ. Как долго они находились в Испании, не сообщается. Некоторые из местных жителей утверждают, что россияне мало общались с соседями — якобы из-за плохого знания испанского и каталанского. По данным El Periodico, Ольга представлялась соседям как психолог и нередко уезжала, оставляя детей вдвоем. Про отца детей данных нет; El Español пишет, что пара якобы рассталась несколько месяцев назад.

Виктор Давыдов