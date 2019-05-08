В Москве против студента с инвалидностью завели дело об экстремизме. Родственники обвинили Росгвардию в его избиении

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

7 мая ФСБ России сообщила о задержании шестерых предполагаемых участников националистической организации. Их подозревают в нападениях на мигрантов в трех городах России, а также в преступлениях экстремистской направленности.

Следственный комитет сообщил, что за созданием группировки стоит молодой человек 1999 года рождения, основавший ее в июне 2017 года. Кроме него в группу входили еще пять человек, в том числе трое подростков. СК рассказал о пяти задержанных (что расходится с данными ФСБ). Следствие возбудило уголовное дело о экстремистского сообщества и в нем.

Одним из задержанных стал 21-летний студент с инвалидностью третьей группы Даниил Бондарь, подозреваемый в создании экстремистской группировки, сообщает издание «МБХ Медиа». В постановлении о возбуждении дела сказано, что Бондарь стал руководителем «нелегального крыла сообщества» не позднее августа 2017 года, пишет «Новая газета». В документе отмечается, что в 2017-2018 годах участники группы проводили тренировки по боевой подготовке с использованием стрелкового оружия.

Даниил Бондарь был задержан утром 7 мая в квартире своих родителей. При обыске присутствовала съемочная группа РЕН ТВ, позднее выпустившая сюжет о «группировке неонацистов». Как сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко, в этом сюжете видно, как бойцы СОБР Росгвардии избивают Бондаря автоматами.

Мать студента Лидия Бондарь также заявила, что бойцы Росгвардии избили ее сына. Врачи скорой помощи, осмотревшие студента в здании СК, сообщили, что у него отслоилась сетчатка глаза. Медики рекомендовали госпитализировать Бондаря, но не стали этого делать, отметила Валентина Дехтяренко.

По словам матери задержанного, Бондарь болен синдромом Клайнфельтера — наследственным заболеванием, встречающимся у мужчин. Ее сын постоянно принимает необходимые лекарства, но продолжает ли он это делать после задержания, женщине неизвестно.

Сестра задержанного сообщила, что Бондарь состоял в группе «Национальный блок» во «ВКонтакте». На странице паблика сказано, что это «военно-политическая организация, которая выступает за достойное будущее русского народа». Группа не обновлялась с августа 2018 года. Пользователь Даниил Бондарь в ней действительно состоит.

Также она добавила, что брат иногда ездил с друзьями на тренировки по . При обыске у него нашли только страйкбольное оружие, утверждают родственники. В сюжете РЕН ТВ о задержании говорилось, что силовики во время обысков изъяли у задержанных ножи, бейсбольные биты, бронежилеты.

8 мая Пресненский суд Москвы должен избрать для Даниила Бондаря меру пресечения.

Александр Бакланов