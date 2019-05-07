ФСБ задержала подозреваемых в нападениях на мигрантов

ФСБ России объявила о задержании семерых предполагаемых участников националистической организации, подозреваемых в причастности к насильственным и экстремистским преступлениям. Задержания прошли в Москве, Подмосковье и Владимире, сообщается на сайте ФСБ.

Участников группировки подозревают в нападениях, совершенных на расовой почве в Москве, Владимире и Рязани. По данным «Интерфакса», они нападали на мигрантов.

В ФСБ подчеркнули, что при обысках в домах задержанных нашли магнитные носители информации, которые подтверждают их участие в преступлениях.

Возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, сообщает ТАСС, не указывая источник информации.