«Утонченную девушку XIX века превратили в палеолитическую Венеру». В Москве отремонтировали горельеф так, что ему понадобилась реставрация

В Москве во время ремонта пострадали с женскими фигурами на доходном доме Константинова, расположенном по адресу Сверчков переулок, дом 1, недалеко от Чистопрудного бульвара. Одну из женских скульптур отремонтировали после того, как у нее обрушилась голова и часть торса, сообщили в департаменте культурного наследия Москвы. Скульптуру восстановили, «но с очевидными нарушениями первоначального облика». На результаты ремонта обратил внимание местный житель Роман Попов, опубликовавший в фейсбуке фотографии горельефов. Историк, москвовед Павел Гнилорыбов, комментируя снимки, заметил, что «утонченную девушку второй половины XIX века превратили в палеолитическую Венеру».

В компании «Зарубежнефть», которой принадлежит здание в Сверчковом переулке, заявили, что весной-летом 2019 года отреставрируют фасад и его отдельные декоративные элементы. В компании отметили, что до этого не проводили реставрацию. В Российской ассоциации реставраторов готовы помочь собственнику бесплатно найти опытных специалистов. В департаменте культурного наследия говорят, что реставрация должна затронуть центральную фигуру, «вид которой был искажен», а остальные скульптуры необходимо исследовать.

Московские градозащитники также обратили внимание на реставрацию вестибюля станции метро «Сокольники» — объекта культурного наследия. Реставрация проходила под контролем департамента культурного наследия Москвы. Жительница города Екатерина Ванеева рассказала 30 января в группе движения «Архнадзор» в фейсбуке, как изменился архитектурный с изображением метростроевцев. «Понятно, что горельефы рабочих не были детально проработаны и это задумка автора. Но, на мой взгляд, разница „было-стало“ очевидна», — написала она.

В творческой мастерской «Китеж», проводившей реставрацию, утверждают, что вернули фризу первоначальный вид, каким он был при создании станции в 1935 году. Главный архитектор проектов реставрации Анастасия Замаренова заявила, что изначально гипсовые скульптуры были белыми, а, когда они начали разрушаться, их укрепили и закрасили черной краской. «Черты лица изначально не были четкими. Вот такая была авторская манера», — добавила она.

Александр Бакланов