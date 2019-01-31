Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike. Компания заявила, что уважает все религии, но снимать обувь с продажи не стала

Madis Veltman / Ekspress Meedia / Scanpix / LETA

Компания Nike в феврале 2018 года выпустила новую модель кроссовок Air Max 270. Почти год спустя она привлекла внимание некоторых мусульман, которые потребовали отозвать кроссовки из продажи.

В соответствующей петиции на сайте Change.org указано, что стилизованный логотип Air Max на подошве напоминает написанное по-арабски слово «Аллах». «Ужасно и возмутительно упоминать Аллаха на обуви. Это неуважительно и крайне оскорбительно для мусульман и ислама, который учит состраданию, доброте и справедливости», — подчеркивает автор петиции.

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Nike призвали незамедлительно отозвать из продажи «богохульные и оскорбительные» кроссовки по всему миру, а в будущем проводить более глубокие исследования перед выводом продуктов на рынок. К сегодняшнему дню петиция собрала 19 тысяч подписей.

Компания Nike выпустила официальное заявление, в котором подчеркнула, что надпись — это лишь стилизованный логотип линейки Air Max и ничего более. «Nike уважает все религии, и мы воспринимаем подобные опасения со всей серьезностью», — говорится в обращении компании. Снимать кроссовки с продажи, судя по его тексту, Nike не собирается.