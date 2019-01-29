Замглавы «Росгеологии» уволили после трансляции в Twitch. Он рассказывал о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам

Первого заместителя гендиректора государственной компании Руслана Горринга уволили после трансляции, на которой он, играя в видеоигру, рассказывает о сексе с подчиненными и угрожает другим игрокам.

Видео, смонтированное из фрагментов трансляции игры PlayerUnknownʼs Battlegrounds на сервисе Twitch, широко разошлось 28 января. В первой части ролика Горринг кричит на других игроков, а также угрожает человеку, который, похоже, написал ему в чате слово «*****» (нахер). «Я, *****, тебе клянусь, *****, матерью родной, я тебя реально раком поставлю, если ты мне „*****“, *****, слово еще напишешь <...> Я с простой жизни, я среди урок, *****, рос в том числе, я умею фильтровать», — говорил замглавы «Росгеологии».

В следующем фрагменте топ-менеджер подзывает к микрофону женщину, которая находится за кадром, и просит рассказать, как он ее уволил («казнил»), а затем нанял обратно. Из разговора следует, что он уволил сотрудницу после того, как она взяла ему билеты на самолет в бизнес-класс вместо первого класса, а затем снова нанял и отправил работать «в филиал» — с повышением зарплаты и условием, что она будет ему докладывать о происходящем там. Затем Горринг, поглядывая в камеру, отчитывает женщину за разговоры с коллегами о том, с кем в компании он спал, а потом рассказывает, что у него там было "четыре принцессы". В конце ролика он упоминает, что собирается вместе с начальником встретиться с миллиардером .

Кто именно выложил запись и когда она была сделана, неизвестно. Аккаунт на Twitch, предположительно принадлежавший Руслану Горрингу, недоступен.

29 января стало известно об увольнении Горринга. Первым об этом объявило министерство природных ресурсов и экологии: его пресс-служба сообщила, что министр Дмитрий Кобылкин лично отдал такое распоряжение, а также сделал выговор гендиректору «Росгеологии» Роману Панову. После этого «Росгеология» заявила, что контракт с Горрингом был расторгнут по инициативе Панова — и что глава Минприроды «не может выносить выговоры» гендиректору компании и увольнять ее сотрудников. Компания заявила, что не нашла подтверждений «нарушениям трудовых отношений», а также «информации о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий». Сайт «Росгеологии» утром 29 января работал с перебоями; компания объяснила это кибератакой.

Горринг заявил РБК, что уволился сам, а на видео запечатлено «личное общение с друзьями в личное время». «Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды «Росгеологии» я годами лично с поддержкой шефа собирал», — заявил он.

Руслан Горринг в «Росгеологии» руководил «блоком развития и коммерческой деятельности». В биографии на сайте компании (уже удаленной) сказано, что он родился в 1978 году, окончил Московское суворовское военное училище, в 2000-2011 годах служил в армии, а затем «занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах».

Издание Daily Storm утверждает, что до 2012 года топ-менеджера звали не Руслан Израилович Горринг, а Руслан Магомедович Ганижев (фамилию и отчество также сменила его сестра). С чем была связана смена фамилии, неизвестно. В 2011-м человек по имени Руслан Ганижев упоминался в публикациях о задержании главы совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александра Газейкина. Как говорил источник «Интерфакса», Ганижев и Газейкин вымогали взятку у бизнесмена. Шла ли речь о человеке, известном сегодня как Руслан Горринг, неизвестно, однако бывшая жена последнего подтвердила Daily Storm, что он был причастен к делу о взятке и менял фамилию.

Виктор Давыдов При участии Максима Иванова