Чиновник министерства экологии Челябинской области сфотографировался с чучелом совы из Красной книги. Пришлось оправдываться, прокуратура начала проверку

Прокуратура Челябинской области объявила о начале проверки в связи с публикациями о начальнике управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталии Безрукове, который сфотографировался на рабочем месте с чучелом совы, занесенной в Красную книгу.

Фотография была сделана для интервью Безрукова, которое вышло 23 января в газете «Челябинский обзор». Неделю спустя на него обратил внимание телеграм-канал Mash.

Сова на снимке — это бородатая неясыть, она занесена в Красную книгу Челябинской области. Продавать чучела краснокнижных животных запрещено. В 2016 году в Челябинской области расследовали уголовное дело о попытке продажи чучела краснокнижного орлана-белохвоста. Сообщений о том, чем закончилось следствие, «Медузе» обнаружить не удалось.

После публикации интервью Безрукова читатели газеты «Челябинский обзор» начали спрашивать у редакции, что за чучело стоит на столе чиновника. В результате к материалу сделали приписку, что «птичка стояла на шкафу, а мы ее вытащили для удачного кадра».

Сам Безруков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что неясыть хранится у него как вещдок по уголовному делу о незаконной продаже чучел. «У нас в министерстве экологии есть „Охотнадзор“, который часто проводит рейдовые мероприятия, и мы изымаем незаконных этих животных, которых заготавливают, то есть те чучела, на которых не имеется документов, и потом они под описью хранятся у нас», — сказал чиновник.

Безруков также выразил недоумение по поводу шума, вызванного снимком. «Может быть, не очень корректно, что попросили журналисты поставить ее специально для кадра. Может быть, в этом какой-то минус. Но я не поклонник мертвых животных», — заключил он.

Александр Филимонов