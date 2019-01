Трамп сбежал из Белого дома и улетел в Ялту: в Вашингтоне распространили фальшивый номер The Washington Post

Tasos Katopodis / Yes Labs / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Утром 16 января в нескольких местах в Вашингтоне, в том числе напротив Белого дома, начали бесплатно раздавать номер газеты The Washington Post, датированный 1 мая 2019 года. На первой полосе была напечатана статья об отставке президента США Дональда Трампа. В материале говорилось, что он оставил в Овальном кабинете записку на салфетке и улетел на вертолете в Ялту. Новым президентом стал вице-президент Майк Пенс.

Отставке Трампа предшествовали аресты его приближенных, запуск процедуры импичмента в отношении него самого, а также массовые мирные протесты под руководством женщин, утверждалось в статье. После побега президента в Соединенных Штатах разработали пакет законопроектов, которые предусматривали списание долгов за образование, введение годичного отпуска по уходу за ребенком (по шесть месяцев для матери и отца) и даже выплату безусловного базового дохода на части территории страны.

Статьи из газеты (все они подписаны женскими именами) можно прочитать в интернете: они опубликованы на сайте, дизайн которого копирует оригинальный сайт The Washington Post. Издание поспешило заявить, что и газета, и сайт — фальшивки. «Мы не допустим, чтобы другие представлялись нами, и нас обеспокоила путаница, которая могла возникнуть. Мы пытаемся предотвратить дальнейшее ненадлежащее использование наших товарных знаков», — сообщила официальный представитель The Washington Post Крис Коратти.

Позже выяснилось, что за созданием фальшивой газеты и сайта стоит группа The Yes Men, известная своими пранками. В 2008 году ее участники раздали жителям Нью-Йорка десятки тысяч копий фальшивого номера The New York Times с новостью об окончании войны в Ираке. До этого, в 2005 году, они под видом финансовых аналитиков представили лондонским банкирам «Калькулятор приемлемого риска» — он позволял определить допустимое количество человеческих жертв ради получения сверхприбылей.

Один из основателей The Yes Men Энди Бичлбаум (настоящее имя — Жак Сервин) заявил, что фальшивый номер газеты был призван помочь тем, кто хочет добиться отставки Трампа. «Это что-то вроде дорожной карты на будущее», — сказал он USA Today. На сайте The Yes Men отмечалось, что фальшивая газета содержала вкладыш под названием «Пока-пока, : Руководство по его свержению». Кроме того, с помощью своего пранка The Yes Men хотели поддержать другую акцию — женский марш, который пройдет в Вашингтоне 19 января.

В создании фальшивого номера The Washington Post принимали участие 12 человек. Активисты потратили на печать газеты 40 тысяч долларов — при этом 36 тысяч были собраны через пожертвования. Всего напечатали 25 тысяч экземпляров, жителям Вашингтона раздали 10 тысяч. В раздаче газеты принимали участие члены женского антивоенного движения Code Pink и, в частности, его лидер Медея Бенджамин.

Code Pink выложило в фейсбуке видео, на котором Бенджамин раздает людям фальшивый номер The Washington Post. «Сообщаем вам потрясающую новость! Кризис закончился, Трамп покинул Белый дом», — говорит Бенджамин. Окружающие смеются. Энди Бичлбаум высказал мнение, что жители Вашингтона не приняли фальшивую газету всерьез. «Людей это позабавило. Мы никого не хотели обмануть», — сказал он.

Ольга Корелина