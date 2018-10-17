Пресс-секретарь Мелании Трамп призвала к бойкоту рэпера T.I. В его новом видео женщина, похожая на первую леди, танцует голой в Белом доме

Американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Харрис) 13 октября выложил в твиттер проморолик своего нового альбома Dime Trap. На видео президент США Дональд Трамп улетает на вертолете из Белого дома, а сам T.I. наблюдает за этим из помещения, напоминающего . Затем перед рэпером появляется женщина, одетая только в куртку. Она снимает ее и начинает танцевать перед T.I. обнаженной, в том числе — на столе.

Женщина на видео похожа на первую леди США Меланию Трамп. На куртке, которую она снимает, видна надпись «Мне реально плевать. А тебе?». В куртке с такой же надписью Мелания Трамп в июне отправилась в центр содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе. Это вызвало возмущение в американских СМИ и соцсетях; позднее первая леди заявила, что надпись была адресована журналистам либеральных медиа, которые ее критикуют.

Внимание! Это видео содержит обнаженные сцены. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как робот-собака Boston Dynamics танцует под «Uptown Funk».

T.I. сопроводил свой ролик в твиттере подписью «Дорогой , я не Канье». Очевидно, он имел в виду встречу рэпера Канье Уэста и Дональда Трампа, которая прошла в Белом доме 11 октября. Уэст надел на встречу кепку с предвыборными лозунгом Трампа «Make America Great Again» и заявил, что чувствует себя в ней Суперменом.

T.I. не понравилось, что Уэст хвалил Трампа. В своем инстаграме он назвал поведение рэпера «отвратительным, позорным и неприятным актом отчаяния и продажи собственной души ради власти». T.I. заявил, что Уэст приглашал его пойти на встречу с Трампом вместе, но он отказался. «Если бы я пошел туда, а ты вел себя так бесхребетно в моем присутствии, я был бы вынужден ударить тебя», — написал T.I.

Увидев ролик с обнаженной «Меланией Трамп», пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм призвала бойкотировать T.I. «Как это допустимо?», — прокомментировала она видео в твиттере, добавив хэштеги #отвратительно и #бойкотT.I. «Нравится вам это или нет, она первая леди, а это Белый дом. Изображать ее таким образом просто из-за политики неуважительно и отвратительно. Подобные пошлые атаки только усиливают разобщенность и предрассудки в нашей стране. Их нужно прекратить», — заявила Гришэм телеканалу CNN.

Дональд Трамп пока не прокомментировал видео T.I. Мелания Трамп — тоже, но она ретвитнула сообщение Гришэм с призывом устроить бойкот рэперу. Недавно первая леди призналась в интервью ABC, что считает себя человеком, над которым в мире издеваются больше всего. «[Или] одна из таких людей. Если вы действительно посмотрите, что люди говорят обо мне», — сказала она. По словам первой леди США, именно травля в интернете побудила ее запустить инициативу для детей «Будь лучшим», направленную в том числе на обучение позитивному поведению в интернете.