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«Дональд, покажи, что ты лидер!» Троллей из России обвинили в спланированной кампании после химической атаки в Сирии

Центр исследований в области нераспространения
09:48, 20 сентября 2018

Сирийские дети после химической атаки в сирийской Думе, 17 апреля 2018 года

Om​er Alven / Anadolu Agency / Vida Press

Интернет-тролли в апреле 2018 года устроили информационную кампанию, пытаясь оспорить обвинения западных стран, что к химической атаке в сирийской Думе причастны войска Башара Асада. Активную кампанию в твиттере «почти наверняка» устроили тролли, связанные с Россией, а не Сирией, говорится в докладе американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные о более трех тысяч пользователей Twitter, которые с 28 марта по 5 мая писали о химатаке и президенте США Дональде Трампе.

В течение недели после химической атаки в Думе тролли и боты оставили половину от общего числа сообщений по теме. Многие из них прекратили активность после того, как западные страны атаковали Сирию. Исследователи отмечают, что участники кампании действовали скоординировано и адресовали свои сообщения американским чиновникам и — в меньшей степени — пользователям в Западной Европе.

Интернет-тролли выдавали себя за сторонников Дональда Трампа правого толка, которые грозили, что не пойдут голосовать за него на президентских выборах 2020 года. Они обвиняли в химической атаке террористов и оспаривали заявления западных политиков о том, что химоружие использовали войска Асада. После того, как Трамп пообещал нанести удар по Сирии, тролли стали говорить о возможной Третьей мировой войне.

Сообщение в первых трех твитах: «Дональд, покажи, что ты лидер! Лучше плохой мир, чем хорошая война! Мы не хотим войны, но мы знаем, как бороться! Ты знаешь, что это была не химическая атака!» В двух последних: «Дональд, это была не химическая атака и ты это знаешь. Ты знаешь, как сделать так, чтобы не было войны!»

Исследователи привели несколько критериев, по которым вычислили троллей: названия большинства аккаунтов, участвовавших в информационной атаке, состояли из случайного набора букв и символов, в них использовали фотографии других людей, в том числе пользователей из России. Некоторые сообщения были на русском языке. Часть троллей и раньше критиковали страны Запада — в том числе, когда Россию обвинили в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Некоторые учетные записи ранее использовали для публикации фейковых новостей.

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