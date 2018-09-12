Сын Берни Сандерса проиграл борьбу за выдвижение в конгресс. Отец отказался его спонсировать, так как против «династической политики»

Старший сын Берни Сандерса, 49-летний Леви Сандерс, проиграл борьбу за выдвижение в палату представителей от штата Нью-Гэмпшир. На предварительных выборах Демократической партии он занял седьмое место среди одиннадцати претендентов, набрав 1,2% голосов.

Промежуточные выборы, на которых будет переизбрана вся палата представителей и треть сената, состоятся 6 ноября. Кандидатом от демократов стал Крис Паппас, сейчас работающий в администрации штата. Если он выиграет выборы, то станет первым открытым гомосексуалом, представляющим Нью-Гэмпшир в конгрессе.

Сандерс-младший с самого начала гонки не считался ее фаворитом. Одна из причин — явный недостаток средств, которые ему удалось собрать на финансирование кампании. В феврале 2018 года отец отказался спонсировать выдвижение Леви Сандерса, заявив, что «очень гордится» им и его работой «на благо бедных и рабочих людей», но выступает против «династической политики». В итоге Сандерс-младший смог собрать меньше 40 тысяч долларов. Для сравнения: спонсорская помощь Паппасу превысила 800 тысяч долларов.

Берни Сандерс боролся за выдвижение на пост президента от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон — бывшему госсекретарю. При этом на праймериз в Нью-Гэмпшире Сандерс-старший набрал на 20% больше Хиллари. С 2007 года он представляет в сенате штат Вермонт, в ноябре ему также предстоят выборы.

Профессиональный юрист, Сандерс-младший в целом разделяет взгляды отца, который в США имеет репутацию социалиста, но подчеркивает, что не является «клоном отца», который, в отличие от него, «никогда не оказывал простым людям бесплатную юридическую помощь».