В Белоруссии перенесли премьеру оперы «Саломея» из-за жалобы православных. Они назвали постановку «дерзким вызовом христианам»

В Белоруссии впервые ставят оперу Штрауса «Саломея». Ранее она вызывала протесты верующих

9 и 10 сентября в Большом театре оперы и балета Белоруссии должны были пройти премьерные показы оперы «Саломея», написанной Рихардом Штраусом по одноименной пьесе Оскара Уайльда. Сюжет оперы основан на библейской истории про казнь пророка Иоанна Крестителя. По преданию, иудейская царевна Саломея исполнила перед правителем Иродом Антипой «танец семи покрывал», после которого тот пообещал выполнить любое ее желание. Царевна попросила подарить ей голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде — и пророка казнили.

«Саломею» впервые показали в Королевском оперном театре Дрездена в 1905 году. Впоследствии постановки оперы не раз запрещали или снимали с показа в разных странах — из-за критики со стороны верующих или представителей церкви, которые считали, в частности, что событий в опере искажает Библию, и возмущались «танцем семи покрывал» (в процессе Саломея обнажается). В Белоруссии оперу «Саломея» раньше не ставили, поэтому перед тем, как взяться за постановку, главный режиссер Большого театра Михаил Панджавидзе по совету Минкульта получил согласие главы Белорусской православной церкви митрополита Павла.

Трейлер оперы «Саломея» в Большом театре Белоруссии bolshoibelarus

Перед премьерой анонимные православные пожаловались на оперу властям. Кто именно написал открытое письмо — неизвестно

1 сентября в администрацию президента и Генпрокуратуру Белоруссии поступило письмо с требованием отменить показ «Саломеи». Его назвали оперу «дерзким вызовом христианам», заявив, что она искажает библейскую версию казни Иоанна Крестителя и оскорбляет религиозные чувства верующих. В письме подчеркивалось, что премьера постановки пройдет накануне 11 сентября, когда православные отмечают день Усекновения главы Иоанна Крестителя, что, по мнению авторов обращения, можно расценить как глумление над пророком. Письмо призывало привлечь Михаила Панджавидзе к ответственности по о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды.

Копия письма была направлена также в Белорусской православной церкви. Представители БПЦ пояснили, что видели прогон «Саломеи» и не нашли в постановке ничего, что могло бы оскорбить религиозные чувства верующих. «БПЦ не добивалась запрета оперы „Саломея“. Это не значит, что мы одобряем подобные эксперименты, наоборот, мы не считаем их безопасными. Но мы не согласны с тем, что содержится в письме», — заявил Naviny.by протоиерей Сергей Лепин, председатель информационного синодального отдела БПЦ. При этом церковь порекомендовала все же перенести премьерные показы оперы, что успокоить тех, «кто увидел [в датах премьеры] злую волю».

Михаил Панджавидзе (слева) в Большом театре оперы и балета Белоруссии Дарья Бурякина / TUT.BY

Премьеру оперы перенесли. Хотя и критики, и государственные СМИ говорят, что с «Саломеей» все в порядке

Большой театр сообщил, что вместо 9 и 10 сентября «Саломею» покажут 18 и 19 октября. «Пока перенесли. А дальше посмотрим», — написал в фейсбуке Михаил Панджавидзе. В разговоре с TUT.BY он заявил, что сцены обнажения Саломеи во время «танца семи покрывал» и убийства Иоанна Крестителя, которые могли бы оскорбить верующих, показаны образно, и назвал решение о переносе премьеры «странным». «Я убежден, что это большая кулуарная интрига», — сказал режиссер.

Кроме того, Панджавидзе отметил в интервью «Радио Свобода», что письмо против «Саломеи» подписали 125 человек, а билеты на премьерные показы оперы купили около двух с половиной тысяч. «У нас иногда [проходят] протесты по другому поводу, и гораздо большее количество людей протестует. И [эти акции] считаются нелегитимными. А тут 125 человек на девять миллионов [населения страны]», — возмутился режиссер. Большой театр Белоруссии между тем заверил, что билеты, купленные на 9 и 10 сентября, останутся действительны на премьерных показах «Саломеи» в октябре.

Несмотря на перенос премьеры, 8 сентября в Большом театре прошел закрытый показ «Саломеи», на котором присутствовали театральные критики. Они пришли к выводу, что в опере Панджавидзе нет ничего оскорбительного. Государственная газета «СБ. Беларусь сегодня» назвала «Саломею» «целомудренной» постановкой, в которой нет «ни крови, ни секса».