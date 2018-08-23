Мексиканские фермеры обвинили Volkswagen в засухе. Автоконцерн разгоняет облака, чтобы защитить машины от града

В мексиканском штате Пуэбла находится крупнейший завод Volkswagen за пределами Германии; он работает круглосуточно и выпускает более 450 тысяч автомобилей в год. Чтобы защитить от повреждений новые машины на открытых стоянках, в июне 2018 года на заводе стали использовать специальные пушки для борьбы с градом — установки, которые с помощью звуковых волн разрушают структуру градовых облаков.

Против использования пушек выступили фермеры. Они возложили на Volkswagen ответственность за засуху. В мае должен был начаться сезон дождей, но из-за установок немецкого автоконцерна «небо очищается, и дождь просто не идет», сказал AFP лидер протестующих Херардо Перес. Фермеры заявили, что из-за засухи у них погиб урожай на двух тысячах гектарах земли и в качестве компенсации потребовали от Volkswagen 70 миллионов песо (около четырех миллионов долларов).

Как пишет мексиканское издание FayerWayer, автопроизводитель отказался платить, заявив, что имеет разрешение властей на использование противоградовых пушек на заводе. Однако издание обвиняет компанию в нарушении договоренностей: по его данным, установки работают в течение трех часов каждый день, хотя разрешение дано лишь на два часа в год. Источники этой информации издание не указало.

В начале августа власти штата Пуэбла потребовали от Volkswagen прекратить использование противоградовых пушек, пока не будет изучено, какой эффект они оказали на погоду. Компания SPAG, установками которой пользовались на заводе, утверждает, что ее пушки не влияют на количество выпавших осадков: они меняют только их форму, превращая град в дождь. FayerWayer отмечает, в свою очередь, что эффективность противоградовых пушек в разгоне облаков вообще не доказана.

Противоградовые пушки SPAG, используемые на заводе Volkswagen в Мексике Spag Spag

Volkswagen попытался решить конфликт, пообещав, что противоградовые пушки перестанут включать в автоматическом режиме и переведут на ручной. Но представители фермеров отвергли компромисс. «Эти пушки неприемлемо использовать даже в ручном режиме. Компания может защищать свои машины другими способами, а люди не могут жить за счет чего-либо, кроме своей земли», — заявил AFP сотрудник природоохранных органов в штате Пуэбла Рафаэль Рамирес.

Власти пообещали провести встречу с участием фермеров и представителей немецкого автоконцерна. Губернатор штата Хосе Антонио Гали Фаяд не исключил, что местным жителям могут выплатить компенсации, сообщает Deutsche Welle.