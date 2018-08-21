Судью из Ставрополя опознали на видео с голой женщиной в магазине. Он подал в отставку

В начале августа в сообществе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» появился видеоролик под названием «Голая девушка на АЗС». На видео, снятом камерами наблюдения на одной из автозаправок Краснодара, голая блондинка о чем-то переговаривается с мужчиной возле автомобиля, после чего заходит в магазин и покупает бутылку какого-то напитка. Кассир невозмутимо принимает оплату; спутник женщины снимает эту сцену на телефон.

В мужчине на видео опознали председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, сообщило местное информационное агентство «Победа 26». По данным агентства, номерные знаки на автомобилях героя ролика и судьи полностью совпали.

Как пишет РЕН ТВ, Макаров признал совпадение автомобильных номеров, но отрицал, что на видео снят он. «В Краснодарском крае я в этом году вообще не был. Моя машина конструктивно отличается от той, которая на видео. Комплекция, манеры, осанка мужчины, сопровождавшего эту обнаженную женщину, сильно отличаются от моих. У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике», — сказал Макаров телеканалу.

В разговоре с РЕН ТВ судья усомнился, что этот ролик был снят, чтобы навредить ему. «Я сомневаюсь, что это было сделано специально под меня, что это шантаж. Это было бы слишком затратно», — сказал он. Но в комментарии телеграм-каналу Mash Макаров назвал ролик местью за вынесенный им приговор чеченскому полевому командиру, соратнику Шамиля Басаева Саиду-Магомеду Чулапаеву. В 2002 году Макаров осудил его на 16 лет колонии; через год тот вышел на свободу по амнистии. С момента вынесения приговора Чулапаеву прошло ровно 16 лет, отметил Макаров.

Судья заявил Mash, что две недели назад мужчина «с акцентом» встретил его возле дома и посоветовал «зайти в интернет и посмотреть», что там можно найти, после чего Макаров и увидел ролик с голой женщиной. Позже он, по его словам, получил sms-сообщение. «Брат, мы с земляками увидели ролик, один земляк решил прикольнуться, он поступил неправильно, мы осудили. Мы посмотрели, что ты похож, поэтому он решил пошутить, не волнуйся, все ровно, не при делах, желаем, чтобы этот ролик тебе не навредил. Мы своим скажем, чтобы они поискали в Краснодаре мужика с девкой», — процитировал сообщение судья.

20 августа стало известно, что Макаров подал в отставку. Северокавказское издание NewsTracker написало со ссылкой на источник, что он сделал это после звонка из Верховного суда России. Квалификационная коллегия судей Ставропольского края рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Макарова 21 августа.