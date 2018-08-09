Минское «Динамо» разгромило «Зенит» 4:0. Перед матчем питерские фанаты устроили шествие по Минску с файерами

Вечером 9 августа петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл в гостях минскому «Динамо» со счетом 4:0, потерпев крупнейшее поражение в еврокубках с 1989 года. Это был первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы; теперь, чтобы пройти дальше, «Зениту» нужно забить «Динамо» по меньшей мере пять голов в домашнем матче и при этом не пропустить. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у команды есть шансы это сделать.

После матча белорусские СМИ опубликовали фотографию, на которой перед сектором с российскими болельщиками стоит спецназ с дубинками. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» написал, что россияне якобы начали поджигать кресла на стадионе, другие источники об этом не сообщают. Один из зрителей матча рассказал «Медузе», что после матча увидел на секторе петербургских фанатов поломанные сиденья. Кроме того, по его словам, после третьего гола двое мужчин выбежали на дорожки вокруг поля, их увели сотрудники охраны; болельщиками какой команды они были, неизвестно.

Перед матчем болельщики «Зенита» устроили шествие по Минску. Судя по видеозаписям, они жгли файеры и скандировали «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно». Милиция, как пишет белорусское «Радио Свобода», не вмешивалась в происходящее, однако «Трибуна» отмечает, что болельщиков сопровождал ОМОН с «автозаками наготове». Издание пишет, что в шествии приняли участие более полутора тысяч болельщиков.

A post shared by Tribuna.com Беларусь (@tribunaby) on Aug 9, 2018 at 9:10am PDT

По Минску шумно прошлись фанаты «Зенита». Они кричали разные кричалки, жгли фаеры и дымовые шашки. Милиция реагировала спокойно.



А если бы такое шествие устроили белорусские фанаты, как бы реагировала милиция?



(видео: instagram/katsiaryna_alkhimovich) pic.twitter.com/XMJJpDdA27 — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) August 9, 2018

Опубликовано Anna Chistoserdova Четверг, 9 августа 2018 г.