Болельщики ПАОК напали на российских журналистов на стадионе в Салониках перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов Греческий клуб обвиняет россиян в провокации

В греческих Салониках болельщики местного футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака». Об этом сообщают присутствующие на матче корреспонденты.

По словам журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, болельщики ПАОК «под угрозой избиения» отняли личные вещи и деньги у нескольких журналистов, имена которых он не назвал. Кроме того, у входа в ложу прессы на стадионе болельщики несколько раз ударили одного из российских журналистов, сообщил журналист.

О нападении на представителей российских СМИ также сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов. Газета пишет, что в нападении участвовали «около 15 людей в черных майках»; журналиста издания несколько раз ударили, ему разбили телефон. Полицейские и стюарды «вели себя пассивно» и после потасовки увели журналистов в подтрибунное помещение. При этом болельщики ПАОК «проникли в ложу прессы и продолжили попытки атаковать россиян», пишет «Спорт-Экспресс».

Такого никогда не было)) только что десятка ПАОК прыгнула на русских ЖУРНАЛИСТОВ. Короткая потасовка, и стюарды берут нас за шкирку и тащат под трибуны. Теперь переписывают данные. Адок — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) August 8, 2018

Полиция требует, чтобы русские журналисты сидели тихо, молча. Потому что в ином случае они за нас не отвечают. Греки же вот так. pic.twitter.com/S23m9jdfZt — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 8, 2018

Очень надеюсь, что нападение фанатов ПАОК на российских журналистов будет стоить греческой команде дисквалификации стадиона. И симметричного запрета фанатам греков на посещение матча в Москве. Кстати, там ещё и баннер политический: «Есть только одна Македония - наша». УЕФА, фас! — Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 8, 2018

Представитель службы безопасности ПАОК заявил журналистке «Чемпионата» Полине Куимовой, что в ложу прессы пытались попасть «люди без аккредитации с футболками „Спартака“», которые якобы «показывали фанатам [ПАОК] неподобающие жесты, словно они перережут им горло». В твиттере ПАОК появилось сообщение о «небольшом инциденте» из-за жеста, сделанного российским журналистом в сторону греческих болельщиков. В футбольном клубе утверждают, что ситуация разрешилась благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности.

На момент публикации статьи матч продолжается, счет к началу второго тайма — 3:2 в пользу ПАОК.

Перед матчем в греческих СМИ появились сообщения о задержании около 40 болельщиков московского «Спартака» и решении их депортировать, однако в городской полиции это опровергли.

Клубом ПАОК владеет бывший депутат Госдумы РФ, российский и греческий бизнесмен Иван Саввиди, которому принадлежит ростовский холдинг «Агроком». В марте 2018 года Саввиди выбежал на поле в конце матча ПАОК против АЕК и стал угрожать арбитру, будучи при этом, по сообщениям СМИ, вооружен. Матч был сорван.

В июле стало известно, что власти Македонии подозревают Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых — не допустить Он якобы заплатил по меньшей мере 300 тысяч евро противникам переименования Македонии, среди которых были политики, члены националистических организаций и футбольные фанаты. Иван Саввиди отвергает эти обвинения; его представители допускали, что будут судиться с опубликовавшим статью про это изданием Buzzfeed.