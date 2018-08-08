Что нужно знать про хедлайнера Alfa Future PeopleПартнерский материал
новости

Болельщики ПАОК напали на российских журналистов на стадионе в Салониках перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов Греческий клуб обвиняет россиян в провокации

Meduza
17:45, 8 августа 2018

В греческих Салониках болельщики местного футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака». Об этом сообщают присутствующие на матче корреспонденты.

По словам журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, болельщики ПАОК «под угрозой избиения» отняли личные вещи и деньги у нескольких журналистов, имена которых он не назвал. Кроме того, у входа в ложу прессы на стадионе болельщики несколько раз ударили одного из российских журналистов, сообщил журналист.

О нападении на представителей российских СМИ также сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов. Газета пишет, что в нападении участвовали «около 15 людей в черных майках»; журналиста издания несколько раз ударили, ему разбили телефон. Полицейские и стюарды «вели себя пассивно» и после потасовки увели журналистов в подтрибунное помещение. При этом болельщики ПАОК «проникли в ложу прессы и продолжили попытки атаковать россиян», пишет «Спорт-Экспресс».

Представитель службы безопасности ПАОК заявил журналистке «Чемпионата» Полине Куимовой, что в ложу прессы пытались попасть «люди без аккредитации с футболками „Спартака“», которые якобы «показывали фанатам [ПАОК] неподобающие жесты, словно они перережут им горло». В твиттере ПАОК появилось сообщение о «небольшом инциденте» из-за жеста, сделанного российским журналистом в сторону греческих болельщиков. В футбольном клубе утверждают, что ситуация разрешилась благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности.

На момент публикации статьи матч продолжается, счет к началу второго тайма — 3:2 в пользу ПАОК.

Перед матчем в греческих СМИ появились сообщения о задержании около 40 болельщиков московского «Спартака» и решении их депортировать, однако в городской полиции это опровергли.

Клубом ПАОК владеет бывший депутат Госдумы РФ, российский и греческий бизнесмен Иван Саввиди, которому принадлежит ростовский холдинг «Агроком». В марте 2018 года Саввиди выбежал на поле в конце матча ПАОК против АЕК и стал угрожать арбитру, будучи при этом, по сообщениям СМИ, вооружен. Матч был сорван.

В июле стало известно, что власти Македонии подозревают Саввиди в финансировании беспорядков, цель которых — не допустить вступления страны в НАТО. Он якобы заплатил по меньшей мере 300 тысяч евро противникам переименования Македонии, среди которых были политики, члены националистических организаций и футбольные фанаты. Иван Саввиди отвергает эти обвинения; его представители допускали, что будут судиться с опубликовавшим статью про это изданием Buzzfeed.

Читайте также

Виктор Давыдов

Виктор Давыдов

новости

Арестованный глава Серпуховского района попытался поцеловать своих детей. Судебные приставы ему помешали

39 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы