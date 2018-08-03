The Guardian: россиянку, работавшую в посольстве США в Москве, заподозрили в шпионаже в пользу России

Американские спецслужбы заподозрили сотрудницу посольства США в Москве, более десяти лет имевшую доступ к закрытым информационным системам, в шпионаже в пользу России, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о гражданке РФ, которую наняла Секретная служба США. Россиянка имела доступ к внутренней сети ведомства, электронной почте и различным базам данных, в том числе с рабочими расписаниями президентов, вице-президентов США и их супруг. Она попала в поле зрения спецслужб из-за регулярных неофициальных встреч с сотрудниками ФСБ, утверждает источник газеты.

The Guardian не уточняет, известно ли о передаче россиянкой каких-либо секретных данных российским спецслужбам. В публикации упоминаются проверки в ФБР и ЦРУ, однако ничего не говорится об их результатах.

По данным The Guardian, россиянку заподозрили в шпионаже сотрудники подразделения Госдепартамента США, занимающегося безопасностью в американских дипломатических представительствах. В начале 2017 года они передали информацию в Секретную службу, однако там не стали проводить внутреннее расследование — по мнению источника газеты, чтобы скрыть возможную утечку. Летом 2017 года женщину уволили; в публикации говорится, что это было сделано «под прикрытием» масштабного сокращения штата американских представительств в России по требованию российских властей.

В Секретной службе заявили The Guardian, что понимают уязвимость иностранных сотрудников для зарубежных спецслужб, и не назначают их на должности с доступом к важной для национальной безопасности информации, — их обязанности ограничивают помощью в административных и культурных вопросах, переводе и связях с местными ведомствами. В обязанности сотрудницы, которой посвящен материал The Guardian, входило сотрудничество в интересах Секретной службы с властями России, в том числе ФСБ, МВД и ФСО, заявили в ведомстве. Сама россиянка на запросы газеты не ответила.