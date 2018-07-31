Болельщик ЦСКА убит в драке на Курском вокзале. В его смерти обвиняют других фанатов этого же клуба

В ночь на 27 июля на Курском вокзале произошла драка, один из участников которой был убит. Как сообщил Следственный комитет, конфликт произошел на бытовой почве, а его участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что убитый — болельщик ЦСКА Игорь Соколовский. Он ехал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч Суперкубка России по футболу.

Причиной драки мог стать конфликт Соколовского с другим болельщиком ЦСКА. Как писал телеграм-канал Mash, Соколовский и его друг (после драки он попал в больницу), в вагоне-ресторане поезда поссорились с попутчиком. Он позвонил своим друзьям-фанатам, те приехали на Курский вокзал и устроили драку «в формате 20 на 2». Позже телеграм-канал опубликовал видеозапись драки.

Один из участников конфликта — Дмитрий Денисов — является лидером фанатской группировки Einfach Jugend, утверждают источники Mash и «Интерфакса». Это одна из наиболее влиятельных группировок футбольных хулиганов, поддерживающих ЦСКА: она существует на протяжении 17 лет. На тематических сайтах и в сообществах во «ВКонтакте» выложены многочисленные видео драк членов группировки с фанатами других клубов. Участники Einfach Jugend придерживаются ультраправых взглядов — в сети есть фотографии, где они вскидывают руки в нацистском приветствии.

31 июля суд избрал меру пресечения для трех участников драки. Дмитрий Денисов и Семен Миханов арестованы на два месяца, третий — Антон Байков — отправлен под домашний арест. При этом Байкову, как и Миханову, предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), и в групповом хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), а Денисову — только по второй из этих статей. О других участниках драки никакой официальной информации нет.

Фанаты могли перепутать болельщиков своего клуба с оппонентами — такую версию выдвинул источник агентства «Москва», знакомый с ситуацией. «Шло два моба. Ребята подумали, что перед ними „оппоненты“. Перед столкновением никто обозначать клубную принадлежность „ “ не стал. Один капу вставил, из-за этого драка и случилась. Несчастный случай», — сказал источник. В то же время на форумах болельщики ЦСКА выражали сомнение, что фанаты в количестве 20 человек специально приехали бы на Курский вокзал ночью, чтобы вступиться за знакомого из-за бытового конфликта: по их мнению, участие лидера Einfach Jugend в драке могло быть никак не связано с его принадлежностью к группировке.