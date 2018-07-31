Мещанский суд Москвы отправил под арест двух участников , в которой погиб болельщик ЦСКА, сообщает «Интерфакс».

Лидер фанатской группировки армейского клуба Еinfach Jugend Дмитрий Денисов и Семен Миханов заключены под стражу на два месяца. Миханову предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), и в групповом хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Денисову — только в групповом хулиганстве.

Еще одного участника драки — Антона Байкова — отправили под домашний арест. Он, так же как и Миханов, обвиняется по двум статьям.