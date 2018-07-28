В Чечне у арестованного обнаружили аппендицит. Его долго не отправляли в больницу, а после сложной операции вернули в СИЗО и не давали лекарств

О 24-летнем жителе Чечни Ибрагиме Янгулбаеве, которого обвиняют в экстремизме из-за публикаций в соцсетях, рассказала «Новая газета». По ее данным, Янгулбаев не получал необходимой медицинской помощи в СИЗО после тяжелой операции и был госпитализирован только после вмешательства омбудсмена Татьяны Москальковой.

По словам корреспондента Елены Милашиной, в начале июля Янгулбаев обратился в медсанчасть грозненского СИЗО № 1 с жалобами на боли в животе. В следующие дни ему дважды вызывали скорую; врачи диагностировали у него аппендицит, но начальник медсанчасти обвинил Янгулбаева в симуляции и не отпустил в больницу. Он был госпитализирован 11 июля — после того, как ему вызвали скорую уже в суд (как отмечает «Новая», из суда его все равно сперва увезли в СИЗО).

В больнице у Янгулбаева диагностировали гангренозный аппендицит. Как пишет Милашина, в ходе многочасовой операции «из полости живота и кишечника [Янгулбаева] откачали 250 миллилитров гноя». 20 июля молодого человека вернули в СИЗО и поместили в камеру, а не в медсанчасть. «Новая» утверждает, что с тех пор арестованного не возили на осмотр в больницу и не давали назначенных лекарств, ограничиваясь лишь перевязками. Кроме того, по данным издания, из-за запрета на заказ горячей пищи из кафе при СИЗО Янгулбаеву пришлось питаться лапшой быстрого приготовления, так как из-за обычной еды для арестантов у него начиналась рвота.

27 июля, по данным адвоката Марины Дубровиной, у Ибрагима Янгулбаева резко ухудшилось состояние, поднялась температура и начались боли. Вечером об этом написала «Новая газета». После выхода статьи уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова связалась с руководством чеченского управления ФСИН, и ночью Янгулбаева положили в больницу; Москальковой гарантировали, пишет «Новая», что он останется там до полного выздоровления. Руководство МВД по Чечне также пообещало главе Совету по правам человека при президенте Михаилу Федотову «взять дело на контроль».

Ибрагим Янгулбаев обвиняется в экстремизме из-за публикации «ВКонтакте» фотографий убитых во время первой и второй чеченских войн мирных жителей, пишет «Новая газета». По мнению следствия, тем самым он разжигал ненависть к социальной группе «русские военнослужащие». Издание утверждает, что на заседаниях суда прокуратура обвиняет Янгулбаева в критике властей Чечни и призывах к проведению в республике оппозиционных акций.

Ранее дело Янгулбаева не попадало в поле зрения СМИ. Сайт Заводского районного суда Грозного при поиске по фамилии Янгулбаев выдает карточку без указания уголовной статьи.